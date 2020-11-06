Турчинов: "Євросолідарність" – єдина політсила, впевнено представлена у всіх регіонах України

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Політика
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Олександр Турчинов повідомив, що 'ЄС' отримала один із найкращих результатів серед політичних сил

Партія "Європейська Солідарність" на місцевих виборах 2020 року в Україні отримала один із найкращих результатів серед усіх інших політичних сил.

Про це сказав керівник Центрального штабу партії Олександр Турчинов на брифінгу у п’ятницю, повідомила пресслужба партії. За його словами, "ЄС" отримала перше місце в п’яти регіонах нашої країни. Це місто Київ, Київська, Тернопільська, Львівська, Рівненська області.

"Наблизились до "Європейської Солідарності" ОПЗЖ і "Слуги народу", які отримали перші місця в чотирьох регіонах", – сказав Турчинов, додавши, що всі інші політичні сили (переважно місцеві регіональні проєкти) змогли отримати перші місця лише в одній з областей України.

Так, зокрема, "Європейська Солідарність" отримала такий відсоток мандатів у кожній обласній раді: у Вінницькій – 14,29%, у Волинській – 14,06%, Дніпропетровській – 10,83%, Житомирській – 14,06%, Закарпатській – 9,38%, Запорізькій – 11,9%, Івано-Франківській – 20,24%, Київській – 27,38%, Кіровоградській – 12,5%, Львівській – 33,33%, в місті Києві 25,83%, в Миколаївській – 12,5%, Одеській – 11,9%, Полтавській – 9,52%, Рівненській – 23,44%, Сумській – 14,06%, Тернопільській – 28,13%, Харківській – 10%, Херсонській – 10,94%, Хмельницькій – 10,94%, у Черкаській – 14,06%, Чернівецькій – 14,06%, у Чернігівській – 7,81%.

Керівник Центрального штабу партії наголосив, що "Європейська Солідарність" – це єдина політична сила, яка отримала переконливий результат в усіх обласних центрах України.

"Для порівняння, ОПЗЖ не змогла пройти до 7 обласних центрів, "Слуги народу" не змогли пройти до 3 обласних центрів, – це Львів, Івано-Франківськ і Тернопіль" , – сказав він, наголосивши, що на цих виборах владною командою масово застосовувалися фальсифікації.

"Так, до Тернопільської міської ради "Слуги народу" не долали прохідний бар’єр, отримавши 4,8%. Але вже після "уточнення" – а фактично після нахабного фальшування – вони переписали протоколи, показавши собі вже 5%", – сказав він, додавши, що ці підроблені результати будуть оскаржуватися.

Олександр Турчинов наголосив, що "Європейська Солідарність" – єдина політична сила, яка впевнено представлена у всіх регіонах нашої країни: від сходу до заходу, від півдня до півночі.

"Саме Європейська Солідарність сьогодні стає тією політичною силою, яка об’єднує всю Україну і готова захищати інтереси наших громадян у всіх регіонах нашої великої країни", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЄС" повідомили, що депутати від партії будуть представлені в усіх обласних радах, міських радах обласних центрів, у міських радах Кривого Рогу, Краматорська, Слов’янська, Старобільська і багатьох інших міст.

Партія "Європейська солідарність"Олександр Турчинов