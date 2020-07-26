Турчинов: абсурдні справи проти Порошенка носять замовний характер

Численні справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка не мають жодної правової логіки, бо їхня мета – політичні переслідування лідера опозиції. Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"Репресії не передбачають, що справи мають бути логічними. У тому ж і річ, що абсурдність справ – ще один з доказів їхньої винятково замовної природи. Ви ж не думаєте, що слідчі і прокурори вирішили проявити себе на гумористичній ниві і з цією метою сфабрикували дурні і безглузді справи? Ні. Це пряме замовлення. Але у виконавців немає підстав для серйозних обвинувачень, та й з професіоналізмом реальні проблеми", - вважає Турчинов.

Колишній секретар РНБО переконаний: те, що більшість звинувачень так чи інакше стосуються саме належного виконання Порошенком повноважень президента, якнайкраще свідчить про відродження в Україні практики політичних репресій проти опонентів.

"Понад 20 справ. Одна ганебніша за іншу. Причому Порошенка звинувачують у тому, що він виконував свої повноваження як президент. Його звинувачують у тому, що він продовжив контрнаступ на Донбасі. Його звинувачують у тому, що він дав команду на прохід з українського порту – Одеси – в інший український порт – Маріуполь – українським військовим кораблям через Керченську протоку, яка також є українською тощо. І лише жорстка заява Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки про неприпустимість політичних репресій, а також активна позиція українців змусили їх уже в суді відмовитися від запланованого арешту", - нагадав Турчинов.

Він також нагадав інші приклади обвинувачень, які викликають запитання щодо справжніх мотивів тих, хто їх генерує.

"Згадайте абсурдність обвинувачень проти Софії Федини, Марусі Звіробій, Тані Чорновол, Олександра Погребиського та інших патріотів. Я не вважаю, що це смішно. Що це невдалі жарти. Це демонстрація агресивності і, водночас, безсилля влади. Але цей конвеєр справ забирає багато часу, нервів і сил", - зазначає Турчинов.

Він нагадав, що відчув на собі подібні "принади" режиму.

"За часів Кучми та Януковича проти мене було порушено з десяток кримінальних справ за організацію масових заворушень, за захоплення телецентру, опір силовикам тощо. Вони тричі вносили в парламент подання на мій арешт. Я це все проходив. Не думаю, що нинішня влада мене зможе в цьому плані чимось здивувати. Ухвалюючи рішення очолити штаб ЄС, я припускав, якою може бути їхня реакція. Через тиждень після моєї заяви з Офісу Генпрокурора до Печерського суду прийшла пачка клопотань про виїмку документів, пов'язаних із моєю колишньою роботою. Як бачите, доволі оперативна реакція", - зауважив Турчинов.

Він також наголосив, що за пасивної підтримки влади посилюються спроби дискредитації Майдану з боку проросійських сил.

"Лідери ОПЗЖ чітко зорієнтовані не на перспективу нашої країни, а на інтереси країни-агресора. Вони демонстративно регулярно літають до Москви на якісь там спільні заходи, не приховуючи свого позитивного ставлення до країни-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, яка продовжує щодня вбивати наших солдатів і реально нам погрожує повномасштабною війною. Така робота на Росію, яка намагається відновити свій імперський потенціал, – дуже небезпечна для країни. Починаючи з 2014 року так нахабно п'ята колона ніколи не поводилася", - констатує Турчинов.

На думку екс-секретаря РНБО, після потужного інформаційного зомбування рано чи пізно з’являться російські танки.

"Більшість представників "п'ятої колони" були загнані в кут або втекли з країни. Нині ж вони діють відкрито й нахабно. Їхні можливості, зокрема, інформаційні активи, використовує Російська Федерація в агресії проти нашої країни. Гібридні технології війни передбачають спочатку інформаційне зомбування людей, як це було в Криму чи на Донбасі, а потім вже з'являються російські танки. Те саме ми бачимо зараз. Повним ходом іде інформаційна обробка населення, а що буде потім – ми можемо з вами доволі точно спрогнозувати", - говорить Турчинов.

Він констатував: наразі дискредитація Майдану та ідей Революції Гідності відбувається не без підтримки з боку влади.

"За пасивної підтримки влади посилюються спроби дискредитації Майдану, ревізії ідей і пріоритетів Революції Гідності. Наступ ідеологів контрреволюції підтримується і посилюється керівництвом правоохоронних органів, передусім, – ОГПУ і ДБР", - говорить Турчинов.

"Встановивши контроль над провідними ЗМІ, декларують просто зухвалі для країни речі, виправдовуючи російську агресію. Ніхто не контролює походження їхніх ресурсів. Проросійські антиукраїнські сили починають серйозно впливати на внутрішню і зовнішню політику держави. Це вже перейшло певну критичну межу", - додає політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Турчинов заявив, що не вірить у довгострокове припинення вогню. Він переконаний: Росія зважає тільки на силу, а перемир'я на Донбасі може спокійно порушити.