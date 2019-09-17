Турборежим на паузі: чим займеться Верховна Рада

Цього тижня Верховна Рада включається в бюджетний процес, проєкт якого ледь встигли зареєструвати вчасно. Поки що "слуги народу" вирішили зменшити обороти і працювати в помірнішому темпі. З огляду на практику правлячої більшості ухвалювати рішення "за свистком", не виключено, що й цього разу не обійдеться без сюрпризів.

Яким питанням народні обранці присвятять роботу найближчими днями – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Цього тижня парламентарі відійдуть від звичного розпорядку і зосередяться на роботі в комітетах.

Під куполом планують розглядати законопроєкти, ухвалені раніше за основу.

Найбільша увага буде прикута до проєкту бюджету на 2020 рік.

Новий розпорядок

Цього пленарного тижня Верховна Рада дещо змінить звичний графік роботи. У режимі пленарних засідань парламентарі відпрацюють 2,5 дні. Так, весь вівторок народні депутати присвятять роботі в комітетах, зате в п'ятницю у них буде повноцінний робочий день. Раніше щоп'ятниці в парламенті проходила година запитань до уряду і зачитувалися депутатські запити, після чого засідання із найбільш "стійкими" закривалося приблизно о 14:00.

У понеділок глава ВР Дмитро Разумков провів традиційне засідання погоджувальної ради голів фракцій і груп, щоб схвалити план роботи на тиждень. Разумков відзвітував, що новий парламент вже встиг ухвалити 9 законів у цілому і 44 законопроєкти – за основу. Цього тижня спікер запропонував зробити акцент на законопроєкти, які готуються до другого читання, однак не уточнив, які саме. Зі свого боку колеги з "Європейської солідарності" вже встигли поквапити Кабмін із презентацією програми дій і попросили не ігнорувати традицію проводити годину запитань до уряду.

Що є в порядку денному

За планом у середу, 18 вересня, Рада розгляне включення декількох законопроєктів до порядку денного, ратифікує дві міжнародні угоди й ухвалить декілька резонансних законів – про запуск Антикорупційного суду, про зменшення тиску на бізнес і скасування застарілих норм ліцензування в сфері телекомунікацій.

Крім того, за наполяганням фракцій "Європейська солідарність" і "Голос", спільне засідання комітетів із євроінтеграції і зовнішньої політики 18 вересня відвідають міністр закордонних справ Вадим Пристайко та віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Ми досі не отримали відповіді, чи будемо брати участь у сесії ПАРЄ, яка очікує нас цієї осені, що буде з Мінськими домовленостями, і на те питання, яке обговорює суспільство щодо можливих виборів на тимчасово окупованих територіях", – сказав на погоджувальній раді Ярослав Железняк із "Голосу", аргументуючи ідею заслухати міністрів.

Голова парламенту Дмитро Разумков

У четвер парламентарі спробують ухвалити закон про Бюро фінансових розслідувань та зосередяться над законопроєктами податкової сфери. Також на порядку денному – законопроєкти про скасування "поправки Лозового" і про зміни в регламент ВР. Уже цього тижня може бути ухвалений закон, що дозволяє об'єднати звітність ЄСВ і ПДФО.

Бюджетний процес і кадрові питання

У п'ятницю міністерка фінансів Оксана Маркарова представить із трибуни парламенту бюджет на наступний рік. Для його своєчасної подачі в парламент – до 15 вересня – Кабінет Міністрів спеціально провів засідання в неділю.

Після цього парламент "добиватиме" ініціативи, затверджені в першому читанні минулого тижня. Серед них – про конфіскацію незаконних активів і про компенсації за зйомки фільмів в Україні.

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Ще одна тема, яка не озвучена на погоджувальній раді, але залишається на порядку денному – новий склад Центральної виборчої комісії. Так, фракції вже почали пропонувати свої кандидатури на ці посади. Для попереднього парламенту питання ЦВК було каменем спотикання більше трьох років. Не виключено, що й для нової Ради воно може стати проблемним. Адже, з одного боку, "Слуга народу" має достатньо голосів для призначення нового складу комісії, з іншого ж – комісія має бути сформована за квотним принципом із представництвом опозиції.

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