"Тупиковий шлях": Тимчук розкрив план щодо повернення Донбасу

Донбас не скоро повернеться в Україну, навіть якщо наша країна стане сильною економічною державою.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів координатор групи "Інформаційне спротив", народний депутат ("Народний фронт") Дмитро Тимчук. Політик зазначив, що поки немає можливості так званого "мирного" повернення окупованого Донбасу.

Такий варіант розвитку подій він назвав тупиковим, і провів паралель із Південною та Північною Кореями.

"Це тупиковий шлях. Різниця в економічному розвитку дасть про себе знати. Це буде так само, як якщо б об'єдналися Північна і Південна Кореї. Починати об'єднання України потрібно вже зараз. Але для початку необхідно створювати всі умови для реінтеграції Донбасу в Україні", – зазначив Тимчук, закликавши починати об'єднання України вже зараз.

Тимчук підкреслив, що певна частина населення на Донбасі просто зомбована.

"Людям кажуть: прийде хунта, почнуться розстріли. Тому, я вважаю, що за уми і серця жителів псевдореспублік треба боротися. Потрібно повертати соціальні виплати, пенсії", – розповів він.

Також потрібен закон про амністію, щоб жителі тимчасово окупованих територій могли знати: якщо вони не брали участі у військових злочинах, то їх ніхто не буде кримінально переслідувати.

"Але ті, хто вбивав, ґвалтував, грабував, природно, повинні постати перед судом", – акцентував Тимчук.

Крім того, треба продовжувати виконувати програму СБУ "На тебе чекають вдома". Необхідно доводити до відома бойовиків, котрі не здійснювали військових злочинів, що така програма існує.

Війна на Донбасі

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