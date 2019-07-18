"Тупі ідіоти!" Пропагандисти Путіна вибухнули через "терориста" Зеленського

Російські пропагандисти влаштували істерику через пропозицію президента України Володимира Зеленського провести одночасний обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

Так, Євген Попов і Володимир Соловйов звинуватили українську сторону в тому, що вона нібито діє "терористичними методами".

"Вони ж просто дуріють і глумляться. Толкові креативники, але тупі політики. Поверніть Кирила, ідіоти!" – вибухнув Попов.

"Україна взяла в заручники Кирила Вишинського, щоб обміняти його на засудженого за тероризм Сенцова. Суду над Кирилом не було. Його вина не встановлена. Тобто затьмарений розум адміністрації Зеленського навіть не здатен усвідомити, що вони пропонують", – замарив Соловйов.

Зеленський розлютив пропагандистів РФ obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, коли зустрінеться з Путіним. За словами президента, переговори повинні пройти в "нормандському форматі" за участю лідерів Німеччини і Франції.

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