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"Тупі ідіоти!" Пропагандисти Путіна вибухнули через "терориста" Зеленського

11.5т Читати матеріал російською

Російські пропагандисти влаштували істерику через пропозицію президента України Володимира Зеленського провести одночасний обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

Так, Євген Попов і Володимир Соловйов звинуватили українську сторону в тому, що вона нібито діє "терористичними методами".

"Вони ж просто дуріють і глумляться. Толкові креативники, але тупі політики. Поверніть Кирила, ідіоти!" – вибухнув Попов.

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"Україна взяла в заручники Кирила Вишинського, щоб обміняти його на засудженого за тероризм Сенцова. Суду над Кирилом не було. Його вина не встановлена. Тобто затьмарений розум адміністрації Зеленського навіть не здатен усвідомити, що вони пропонують", – замарив Соловйов.

Зеленський розлютив пропагандистів РФ

Зеленський розлютив пропагандистів РФ

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, коли зустрінеться з Путіним. За словами президента, переговори повинні пройти в "нормандському форматі" за участю лідерів Німеччини і Франції.

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Теми
обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Клоуны решили Россию шантажировать? Все еще не поняли,что каждое такое телодвижение будет приводить к ужесточению позиции РФ.Вышинского должны были выпустить под домашний арест хотя бы,но решили резинку потянуть,получили продление ареста мокрякам,каждый такой шаг будет приводить к ухудшению положения клоунов.
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
СОЛОВЬЕВ ТУПОЙ ИДИОТ! ЕГО УЖЕ СЛИЛИ И СКОРО ЗАВАЛЯТ!!! ЖЫДЯРА НЕДОРЕЗАННЫЙ И ТВАРЬ НЕРУССКАЯ!!! ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР ЖЫДА- ПРИСПОСОБЛЕНЦА: ВЫЛИЗЫВАТЬ ОЧКО БОЛЕЕ СИЛЬНОМУ ЗА ДЕНЬГИ!!! МЕРЗКАЯ НАЦИЯ НЕДОЛЮДЕЙ!!!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ну и что не так сказал Соловьев?
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