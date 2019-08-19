"Тупі і смердючі вівці!" Шарій підтримав "слугу народу" Бужанського, який образив журналістку

Блогер Анатолій Шарій підтримав майбутнього нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, який образив журналістку НВ Ольгу Духнич.

Шарій присвятив окреме відео на своєму каналі на YouTube, обурившись тим, що ресурс називає його проросійським пропагандистом.

"Чому це не смітник? Це смітник. Набитий тупими смердючими вівцями. Ці смердючі брудні вівці сидять в своєму загоні і звідти бекають", - заявив Шарій.

"Зараз зібралося вже ціле стадо бойових овець з різних ЗМІ, вони йдуть і грізно бекають, показують свої жовті зуби і наступають на Макса Бужанського і "Слугу народу", - сказав він.

При цьому Шарій заявив, що "спочатку НВ дотримувалося стандартів, не навішували ярликів, розбиралися в темі, а потім з ними щось сталося".

Бужанський і Шарій

Раніше OBOZREVATEL згадав всі скандали, якими встиг відзначитися Бужанський. Майбутній нардеп не раз виступав з критикою подій на Майдані в 2014 році, закликав "врятувати Росію від українських неадекватів", а також робив інші одіозні заяви.

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