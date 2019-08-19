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"Тупа вівця!" У "Слузі народу" відреагували на скандальну заяву Бужанського

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У президентській партії "Слуга народу" заявили, що ситуація навколо скандалу з обраним нардепом Максимом Бужанським є "зрозумілою реакцією", але неетичною.

Про це повідомляє телеграм-канал політичної сили, зазначаючи, що в партії вважають неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України.

"Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського щодо журналістки журналу "Новое время". Керівництво партії і фракції "СН" принесло пані Духнич вибачення", – йдеться в повідомленні.

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Однак у "СН" додали, що реакція Бужанського хоч і надмірна та неетична, але вона є "досить зрозумілою реакцією на оцінні судження щодо особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР і певних українських політиків".

Максим Бужанський

Максим Бужанський

Kherson.life

В "СН" попросили ЗМІ в майбутньому утримуватися від подібних висловлювань.

"Адже будучи оприлюдненими на офіційних сторінках шанованих видань, вони в подальшому сприяють наклеюванню ярликів і упередженому ставленню до політиків, які ще навіть не почали каденцію як народні обранці", – додали в партії.

"Тупа вівця!" У "Слузі народу" відреагували на скандальну заяву Бужанського

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Макс Бужанський назвав журналістку "Нового часу" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

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Особа
Макс Бужанський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ЗМІ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И это партия??? Это стадо быдла - партия? Как и ЗЕ президент! Обычное дерьмо!
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Быковатость, фирменный стиль как преЗЕдента так и его однопартийцев.
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