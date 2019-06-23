"Тупа мавпа!" Онищенко поскандалив із міністром через похід у Раду

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов прокоментував рішення суду, що дозволяє втікачеві-олігархові і екс-нардепу Олександру Онищенко брати участь у виборах до Верховної Ради, і нарвався на гнів останнього.

Так, у коментарі "Громадському" Жданов спростував відомості про те, що бізнесмен представляв Україну на міжнародних змаганнях з кінного спорту, чим Онищенко пояснював свою відсутність у країні.

"Згідно з наказом міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з міністерством ніяких відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях", – заявив міністр.

Олександр Онищенко

Його слова викликали бурхливу реакцію у Онищенка. Олігарх у грубій і образливій формі накинувся із звинуваченнями на Жданова, запевнивши в Facebook, що брав участь у міжнародних змаганнях із кінного спорту, де була збірна України.

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"Сьогодні тупа мавпа Жданов, за сумісництвом міністр спорту, який проте не має до спорту жодного відношення, написав, що я не брав участі в спортивних змаганнях, так він мене туди не відправляв і не фінансував. Для тупої мавпи пояснюю, що українська команда брала участь на трьох останніх Олімпійських іграх завдяки мені та без його акцепту або фінансування. А я особисто брав участь у всіх міжнародних змаганнях останні 5 років під прапором України. Для цього мені не потрібен псевдоміністр, його згода і бюджетні гроші", – написав він.

Олігарх також опублікував скріншоти з сайту міжнародної федерації, які нібито підтверджують його слова.

Facebook Олександра Онищенка

Більш того, олігарх продовжив ображати Жданова, попросивши користувачів мережі знайти на нього компромат. "Будемо виховувати цю мавпу, яка є випадковою людиною в спорті і якій залишилося кілька тижнів до дембеля, а далі буде все за планом", – висловився Онищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Онищенко втік з України в 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність. У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті і видачі втікача.

У липні 2018 року суд в Іспанії ухвалив рішення про екстрадицію Онищенка в Україну.

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