"Досить брехати!" Тука зчепився з Арахамією в прямому ефірі. Відео

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука посварився з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією через відведення військ у Золотому.

Це трапилося в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 1 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Президент поїхав у Золоте. Там у "сіру" зону потрапили близько 50 будинків. Зустрілися з кожним. Поговорили з усіма. Кількох людей звозили в Станицю Луганську, щоб вони зрозуміли, що таке розведення, поспілкувалися з місцевими жителями", – розповів Арахамія.

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Тука зчепився з Арахамією в прямому ефірі

"Давайте припинимо брехати! Нікого з Золотого в Станицю не возили. Єдина людина, яка в цей час там була, це Наташа Воронкова, яку обіцяли повезти, але так нічого і не зробили. Друге – ви весь час ставите як зразок Станицю Луганську. Так ось, там у демілітаризовану зону навіть поліція не заходить! Досить брехати!" – обурився у відповідь Тука.

Тука зчепився з Арахамією в прямому ефірі Скріншот з відео

"Хочеш, приходь завтра і я тобі покажу список тих, хто їздив у Станицю. Тому що зараз ти виглядаєш маніпулятором у чистому вигляді! Ми один одного давно знаємо і можемо спілкуватися", – закінчив суперечку Арахамія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Туку обурила заява радника секретаря РНБО Сергія Сивохи про "войовничу меншість".

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