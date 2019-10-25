Тука розкрив підлі методи російської пропаганди проти України

Росія вдається до низки заходів проти України і решти світу, які спрямовані для досягнення зовнішньополітичних цілей без застосування зброї.
Про це у своєму блозі розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, назвавши три способи тиску російської пропаганди.
Як метод так званої "м'якої сили" у "боротьбі за уми і серця" Кремль використовує культуру.
"За допомогою культури у населення тієї чи іншої країни формується певний образ. Простий приклад, як це працює всюди. Припустимо, всім добре знайомий кумедний образ Вінні-Пуха. Це незграбне ведмежа може викликати лише співчуття або симпатію, але ніяк не настороженість. Але прообраз Вінні-Пуха – це ведмідь, один із найнебезпечніших хижаків у дикій природі", – розповів чиновник.
Тука зазначив, що спорт також став інструментом пропаганди Росії, який використовувався ще за часів СРСР.
"Спортивні міжнародні змагання ще з радянських часів розглядалися пропагандистами як таке собі зіткнення двох протиборчих систем – соціалістичної та капіталістичної. Показовий приклад московської Олімпіади 1980 року. Символом цієї Олімпіади був обраний ведмідь – як образ доброзичливого "російського" світу, тоді як радянські війська почали своє вторгнення в Афганістан", – пояснив він.
Російська пропаганда
Цензор.НЕТ
Заступник міністра також виділив релігію як метод тиску російської влади.
"Російська православна церква присутня в багатьох країнах світу, а її попи завжди використовувалися в Україні як рупор "русского міра". Вони завжди співали пісні про єдиний народ, про братерство і духовну єдність. Завжди пропагували та обстоювали ідеї Кремля. Численні хресні ходи, організовані РПЦ, завжди супроводжувалися гаслами: "НАТО – ні", "Геть Америку" і "Хай живе Росія". З початку війни на Сході зафіксували непоодинокі випадки того, як попи РПЦ благословляли на вбивство захисників України терористів із так званих "Л/ДНР", – розповів Тука.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Георгій Тука заявив, що українська влада прислухається до ультимативній формі спілкування, яку практикує Кремль.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".