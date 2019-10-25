Тука розкрив підлі методи російської пропаганди проти України

Росія вдається до низки заходів проти України і решти світу, які спрямовані для досягнення зовнішньополітичних цілей без застосування зброї.

Про це у своєму блозі розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, назвавши три способи тиску російської пропаганди.

Як метод так званої "м'якої сили" у "боротьбі за уми і серця" Кремль використовує культуру.

"За допомогою культури у населення тієї чи іншої країни формується певний образ. Простий приклад, як це працює всюди. Припустимо, всім добре знайомий кумедний образ Вінні-Пуха. Це незграбне ведмежа може викликати лише співчуття або симпатію, але ніяк не настороженість. Але прообраз Вінні-Пуха – це ведмідь, один із найнебезпечніших хижаків у дикій природі", – розповів чиновник.

Тука зазначив, що спорт також став інструментом пропаганди Росії, який використовувався ще за часів СРСР.

"Спортивні міжнародні змагання ще з радянських часів розглядалися пропагандистами як таке собі зіткнення двох протиборчих систем – соціалістичної та капіталістичної. Показовий приклад московської Олімпіади 1980 року. Символом цієї Олімпіади був обраний ведмідь – як образ доброзичливого "російського" світу, тоді як радянські війська почали своє вторгнення в Афганістан", – пояснив він.

Російська пропаганда Цензор.НЕТ

Заступник міністра також виділив релігію як метод тиску російської влади.

"Російська православна церква присутня в багатьох країнах світу, а її попи завжди використовувалися в Україні як рупор "русского міра". Вони завжди співали пісні про єдиний народ, про братерство і духовну єдність. Завжди пропагували та обстоювали ідеї Кремля. Численні хресні ходи, організовані РПЦ, завжди супроводжувалися гаслами: "НАТО – ні", "Геть Америку" і "Хай живе Росія". З початку війни на Сході зафіксували непоодинокі випадки того, як попи РПЦ благословляли на вбивство захисників України терористів із так званих "Л/ДНР", – розповів Тука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Георгій Тука заявив, що українська влада прислухається до ультимативній формі спілкування, яку практикує Кремль.

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