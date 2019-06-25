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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

ЦВК знову відмовила скандальному Онищенку йти в Раду

1.3тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія повторно відмовила народному депутату Олександру Онищенку в реєстрації кандидатом на позачергових виборах до Верховної Ради.

Як передає Громадянська мережа ОПОРА, це рішення ЦВК ухвалила на засіданні 24 червня. Комісія навіть подала апеляцію на рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язав її зареєструвати нардепа-втікача.

"ЦВК уже вдруге відмовляє Онищенку в реєстрації. І все тому, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що рішення було ухвалено одноголосно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Олександр Онищенко дістав судове рішення про те, що він нібито не ховається від українського правосуддя в Європі, а представляє країну на спортивних змаганнях.

23 червня Центральна виборча комісія оскаржила рішення суду щодо реєстрації побіжного нардепа Олександра Онищенка кандидатом на позачергових виборах у Раду.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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