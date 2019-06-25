ЦВК зловила на брехні: суд дозволив Саакашвілі йти в Раду

Суд зобов'язав Центральну виборчу комісію повторно розглянути документи партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, якій через брехню відмовили в реєстрації на дострокові вибори до Верховної Ради.

Рішення було ухвалене суддівською колегією Шостого апеляційного адміністративного суду Києва в складі Володимира Алименка, Андрія Кучми і Володимира Мельничука у вівторок, 25 червня. Про це повідомляє LIGA.net.

Так, відзначається, що суд скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів від партії Саакашвілі через відсутність підстав для такої відмови.

Міхеїл Саакашвілі

Перемогу Саакашвілі підтвердила в Twitter і прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Партія Саакашвілі виграла суд проти ЦВК. Суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи і зареєструвати список... Цей день сьогодні закінчиться?!" – відреагувала вона.

Партія Саакашвілі виграла суд проти ЦВК. Суд зобов'язав ЦВК повторно Розглянуто документи и зареєструваті список ...

Цей день сегодня закінчіться ?! - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 25 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Печерський районний суд Києва дозволив Саакашвілі брати участь у позачергових парламентських виборах. У такий спосіб було задоволено позов Саакашвілі з вимогою підтвердити його безперервне проживання в Україні строком не менше 5 років.

13 червня, партія "Рух нових сил" оприлюднила список кандидатів, які братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

24 червня ЦВК відмовила партії Саакашвілі в реєстрації. Причиною стало те, що політсила розглядала питання своєї участі у виборах 8 травня, тоді як вибори в Раду були призначені тільки указом Зеленського від 21 травня.

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