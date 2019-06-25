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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

ЦВК зловила на брехні: суд дозволив Саакашвілі йти в Раду

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Суд зобов'язав Центральну виборчу комісію повторно розглянути документи партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, якій через брехню відмовили в реєстрації на дострокові вибори до Верховної Ради.

Рішення було ухвалене суддівською колегією Шостого апеляційного адміністративного суду Києва в складі Володимира Алименка, Андрія Кучми і Володимира Мельничука у вівторок, 25 червня. Про це повідомляє LIGA.net.

Так, відзначається, що суд скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів від партії Саакашвілі через відсутність підстав для такої відмови.

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Перемогу Саакашвілі підтвердила в Twitter і прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Партія Саакашвілі виграла суд проти ЦВК. Суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи і зареєструвати список... Цей день сьогодні закінчиться?!" – відреагувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Печерський районний суд Києва дозволив Саакашвілі брати участь у позачергових парламентських виборах. У такий спосіб було задоволено позов Саакашвілі з вимогою підтвердити його безперервне проживання в Україні строком не менше 5 років.

  • 13 червня, партія "Рух нових сил" оприлюднила список кандидатів, які братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

  • 24 червня ЦВК відмовила партії Саакашвілі в реєстрації. Причиною стало те, що політсила розглядала питання своєї участі у виборах 8 травня, тоді як вибори в Раду були призначені тільки указом Зеленського від 21 травня.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
саакашвиллиВерховна Рада УкраїниЦВК
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
МИхо дави их! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Santi Amonito
Santi Amonito
И на что этот карлсонишвили рассчитывает - собирается бегать по куполу?...., - хрен ему, пускай в Грузии борется с рашистской нечистью.
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Широцкий Александр
Широцкий Александр
)))))))))))) Реформированные петрушкой суды, где сидят назначенные петрушкой судьи принимают решения против питрушки. Может питрушка поц ?
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