ЦВК зареєструвала "слугу" замість Венедіктової: що про нього відомо

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала 31-річного Олександра Санченка нардепом від партії "Слуга народу".
Його зареєстрували замість Ірини Венедіктової, яка достроково склала свої повноваження, оскільки очолила посаду директора Державного бюро розслідувань. Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.
Олександр Санченко
facebook.com/Олександр Санченко
На дострокових виборах до парламенту Санченко йшов у списку партії "Слуга народу" слідом за Венедіктовою під №137. Він народився в Сумах і має фінансову освіту. Новоспечений нардеп є директором зі зв'язків із державними органами та корпоративної соціальної відповідальності музичного фестивалю Atlas Weekend.
Олександр Санченко
facebook.com/Олександр Санченко
Олександр Санченко
facebook.com/Олександр Санченко
Олександр Санченко
facebook.com/Олександр Санченко
Олександр Санченко
facebook.com/Олександр Санченко
Раніше OBOZREVATEL писав, що нардепи від партії "Слуга народу" прийшли на роботу у Верховну Раду з однаковими сумками від Dolce&Gabbana вартістю понад 35 тисяч гривень.
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