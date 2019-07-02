ЦВК зареєструвала скандального Шарія кандидатом в нардепи

У вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в народні депутати проросійського блогера Анатолія Шарія.

Він числиться під №1 у виборчому списку політсили "Партія Шарія", передає "Інтерфакс-Україна".

Також ЦВК більшістю голосів прийняла рішення про реєстрацію кандидатом в народні депутати діджея, продюсера Євгена Євтухова (був під №5 у виборчому списку політсили "Партія Шарія" в загальнодержавному багатомандатному окрузі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня проросійський відеоблогер Анатолій Шарій заявив, що може створити свою політичну партію, щоб брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради. Але 24 червня ЦВК відмовила Шарію в реєстрації кандидатом в народні депутати на вибори до ВР.

Анатолій Шарій Скріншот

У квітні 2019 року Шевченківський районний суд Києва скасував розшук і заочний арешт скандального Шарія і відмовився давати старт його екстрадиції.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!