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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

ЦВК зареєструвала скандального Шарія кандидатом в нардепи

3.1тЧитати матеріал російською

У вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в народні депутати проросійського блогера Анатолія Шарія.

Він числиться під №1 у виборчому списку політсили "Партія Шарія", передає "Інтерфакс-Україна".

Також ЦВК більшістю голосів прийняла рішення про реєстрацію кандидатом в народні депутати діджея, продюсера Євгена Євтухова (був під №5 у виборчому списку політсили "Партія Шарія" в загальнодержавному багатомандатному окрузі).

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ЦВК зареєструвала екс-голову АП Януковича кандидатом в нардепи

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня проросійський відеоблогер Анатолій Шарій заявив, що може створити свою політичну партію, щоб брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради. Але 24 червня ЦВК відмовила Шарію в реєстрації кандидатом в народні депутати на вибори до ВР.

Анатолій Шарій

Анатолій Шарій

Скріншот

У квітні 2019 року Шевченківський районний суд Києва скасував розшук і заочний арешт скандального Шарія і відмовився давати старт його екстрадиції.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Шарій
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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иванов виктор
иванов виктор
ага Шарий именно пророссийский блогер! Пророссийского больше в вашей сми-помойке, чем в Шарие. Может пример его пророссийской риторики приведете??? Клоунское издание
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Serov Oleg
Serov Oleg
порохососы забились в падучей....
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Рейт Адам
Рейт Адам
Serov Oleg, пока здесь в припадке только ты бьешся))
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Северг Олег
Северг Олег
Шарий вас всех догонит и покарает. Скоро скоро уже. Ждите отродья
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