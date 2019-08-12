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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

ЦВК зареєструвала 25 перших нардепів: імена

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У понеділок, 12 серпня, Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на парламентських виборах 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook. Також були оприлюднені імена цих парламентарів.

"12 серпня після перерви комісія продовжила свою роботу в режимі засідання. Згідно з Конституцією України, Законом України "Про вибори народних депутатів України" ЦВК зареєструвала 5 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", – сказано в повідомленні.

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Офіційно: названо дату першого засідання Верховної Ради

Центрвиборчком

Центрвиборчком

УНИАН

За списками зареєстровані були:

  • від партії "Слуга народу" – Устенко А.А. (№ 86 в списку),

  • від "Опозиційного платформи – За життя": Іоффе Ю.Я. – №12 і Кузьміна Г. Г. – № 35,

  • від "Європейської солідарності": Князевич Р.П. – № 21, Саврасова М.В. – № 22.

Також Комісія зареєструвала 20 народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах.

Серед них 14 самовисуванців:

Білозір Л.М в ОВО № 15

Шпенов Д.Ю. – в ОВО № 37,

Ковальов А.І. – в ОВО № 51,

Арешонков В.Ю. – в ОВО № 64,

Лунченко В.В. в ОВО № 71,

Іванчук А.В. – в ОВО № 88,

Довгий О.С. – в ОВО № 102,

Сухов А.С. – в ОВО № 107,

Кулинич О.І. – в ОВО № 147,

М'ялик В.Н. – в ОВО № 155,

Фельдман А.Б. – в УІО № 174,

Герега А.В. – в ОВО № 192,

Рудик С.Я. – в ОВО № 198,

Яценко А.В. – в ОВО № 200.

Також були зареєстровані народні депутати-мажоритарники від "Опозиційного платформи – За життя": Христенко Ф.В. – в ОВО № 46 і Пономарьова А.С. – в ОВО № 78.

У перші 25 потрапили також народні обранці від "Слуги народу": Герасименко І.Л. – в ОВО № 62, Грищенко Т.М. – в ОВО № 66, Задорожний М.М. – в ОВО № 162, Скічко А.А. – в ОВО № 197.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК опублікував в офіційних виданнях "Урядовий кур'єр" та "Голос України" список обраних народних депутатів без одного імені – переможця по мажоритарному округу №210, який не встановлений.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Слуга народу" "Опозиційна платформа - За життя"
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