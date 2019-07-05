ЦВК заборонила екс-заступнику Пшонки балотуватися в Раду

Центральна виборча комісія зняла з парламентських виборів Рената Кузьміна, який за часів Віктора Януковича був заступником генпрокурора Віктора Пшонки.

Як передає Громадянська мережа ОПОРА, таке рішення було ухвалено у п'ятницю, 5 липня, на засіданні ЦВК. Кузьмін балотувався в Раду за списком "Опозиційною платформи – За життя" Медведчука-Бойка під номером 35.

Генпрокуратура підозрює Кузьміна в низці злочинів, зокрема, в легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Ренат Кузьмін aif.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Верховний суд остаточно заборонив іти в депутати скандальному екс-депутату й олігархові Олександру Онищенку.

Раніше ЦВК зняла з виборів колишнього главу адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, а також скандального блогера Анатолія Шарія.

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