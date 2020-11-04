ЦВК визнала обраними вже понад 9 тисяч депутатів і 109 мерів

В Україні визнали обраними ще 9237 депутатів 406 місцевих рад та 492 сільських, селищних, міських голів. Водночас в 11 громадах призначено повторне голосування на виборах мерів.

Відповідні дані станом на 12:00 4 листопада надійшли до Секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій. Інформацію також розміщено на офіційному сайті ЦВК.

"Встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 406 місцевих рад у 24 регіонах. Зокрема, до 8 районних рад обрано 234 депутатів, до 77 міських – 1953, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 104 селищних – 2281, до 216 сільських – 4731. Окрім того, визнано обраними 492 голів (109 – міських, 130 – селищних, 253 – сільських) також у 24 регіонах", – йдеться у повідомленні.

У ЦВК наголосили, що нині вже призначене повторне голосування з виборів міського голови в 11 територіальних громадах у дев’яти регіонах України. У відомстві нагадали, що загалом на місцевих виборах-2020 мають бути обраними депутати 1577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Зазначається, що станом на 4 листопада ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими ТВК на підставі відповідних рішень. Водночас завершується передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

"Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1372 такі протоколи, що становить понад 91,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Зі свого боку обласним ТВК передано 1275 протоколів (понад 93,3 %). Окремі територіальні комісії проводять уточнення протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад", – наголосили в ЦВК.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центральна виборча комісія встановила результати голосування з обрання 2402 депутатів 108 місцевих рад і 133 сільських, селищних, міських голів в 23 регіонах України.