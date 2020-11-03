ЦВК визнала обраними в Україні понад 5 тисяч депутатів і 68 мерів

Центральна виборча комісія України станом на 12:30 3 листопада встановити результати виборів депутатів 237 місцевих рад і 282 сільських, селищних, міських голів.

Про це повідомила пресслужба ЦВК. Зараз триває уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК і проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими ТВК.

У виборчкомі повідомили, що обрані 5428 депутатів. Зокрема, в 5 районних радах – 162 депутати, в 39 міських – 1072 депутатb, в 60 селищних – 1311 депутатів, в 133 сільських – 2883 депутати.

Крім того, визнані обраними 282 голови (68 – міських, 69 – селищних, 145 – сільських) в 24 регіонах.

У всіх регіонах України районні ТВК взяли 1232 таких протоколів, що становить понад 82% від загальної кількості протоколів, які повинні бути отримані. У той же час обласним ТВК передали 1 063 протоколи (більш 77,8%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центральна виборча комісія встановила результати голосування з обрання 2402 депутатів 108 місцевих рад і 133 сільських, селищних, міських голів в 23 регіонах України.