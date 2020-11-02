ЦВК визнала обраними понад 2 тисячі депутатів і 27 мерів

Центральна виборча комісія встановила результати голосування щодо обрання 2402 депутатів 108 місцевих рад та 133 сільських, селищних, міських голів у 23 регіонах України.

Відповідна інформація станом на 12:00 2 листопада, надійшла до Секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій. Дані також розміщено на офіційному сайті ЦВК.

Так, до однієї районної ради обрано 22 депутатів, до 15 міських – 393, до 26 селищних – 549 та до 66 сільських – 1438 депутатів. Також визнано обраними 133 голів (27 – міських, 30 – селищних, 76 – сільських) у 23 областях.

У ЦВК підкреслюють, що детальніше ознайомитися з результатами місцевих виборів можна за посиланнями:

відомості про обраних депутатів місцевих рад – https://cutt.ly/bgUDOno;

відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів – https://cutt.ly/dgUmL1p.

Підкреслюється, що на всіх виборчих дільницях уже завершено процес підрахунку голосів виборців, складання відповідних протоколів ДВК та передання їх разом із іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК.

Водночас ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Крім цього, відбувається передання протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Відомо, що в усіх регіонах України районні ТВК прийняли 1076 таких протоколів, що становить майже 71,7% від загальної кількості. Зі свого боку обласним ТВК передано 914 протоколів (майже 67%).

У ЦВК наголосили, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центральна виборча комісія визнала 108 голів населених пунктів переможцями на місцевих виборах, які відбулися в Україні 25 жовтня.