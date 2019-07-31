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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

ЦВК визнала мандати ще 50 нардепів: кого "пустили" в Раду

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У середу, 31 липня, Центральна виборча комісія визнала обраними ще 50 народних депутатів, які перемогли на парламентських виборах у мажоритарних округах.

Їх загальна кількість зросла до 134, передає прес-служба ЦВК.

"Під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 50 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України", – сказано в повідомленні.

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ЦВК визнала обраними 50 депутатів

ЦВК визнала обраними 50 депутатів

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Список народних депутатів, яких "пустили" в Раду:

Драбівський Анатолій – в ОВО № 12,

Кучер Микола – в ОВО № 17,

Рубльов В'ячеслав – в ОВО № 20,

Кисилевський Дмитро – в ОВО № 24,

Бужанський Максим – в ОВО № 25,

Демченко Сергій – в ОВО № 29,

Шпенов Дмитро – в ОВО № 37,

Бородін Владислав – в ОВО № 38,

Северин Сергій – в ОВО № 39,

Шевченко Євген – в ОВО № 76,

Пономарьов Олександр – в ОВО № 78,

Нікітіна Марина – в ОВО № 82,

Іванчук Андрій – в ОВО № 88,

Бабенко Микола – в ОВО № 90,

Кузбіт Юрій – в ОВО № 101,

Дубневич Ярослав – в ОВО № 120,

Бакунець Павло – в ОВО № 122,

Батенко Тарас – в ОВО № 123,

Гайду Олександр – в ОВО № 128,

Копитін Ігор – в ОВО № 129,

Негулевскій Ігор – в ОВО № 130,

Черноморов Артем – в ОВО № 131,

Леонов Олексій – в ОВО № 135,

Горенюк Олександр – в ОВО № 136,

Васильківський Ігор – в ОВО № 139,

Колебошин Сергій – в ОВО № 140,

Ткаченко Олександр – в ОВО № 141,

Кіссе Антон – в ОВО № 142,

Кулініч Олег – в ОВО № 147,

Іванісов Роман – в ОВО № 153,

Аліксійчук Олександр – в ОВО № 154,

Рябуха Тетяна – в ОВО № 157,

Богданець Андрій – в ОВО № 163,

Одарченко Андрій – в ОВО № 170,

Здебської Юрій – в ОВО № 172,

Кучер Олексій – в ОВО № 179,

Красов Олексій – в ОВО № 180,

Павлиш Павло – в ОВО № 182,

Вагнер Вікторія – в ОВО № 183,

Іванов Володимир – в ОВО № 185,

Ковальов Олексій – в ОВО № 186,

Копанчук Олена – в ОВО № 189,

Жмеренецкій Олексій – в ОВО № 190,

Бондар Віктор – в ОВО № 191,

Герега Олександр – в ОВО № 192,

Стріхарскій Андрій – в ОВО № 196,

Скічко Олександр – в ОВО № 197,

Поляков Антон – в ОВО № 206,

Давиденко Валерій – в ОВО № 208,

Пуртова Анна – в ОВО № 221.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня ЦВК встановила результати на 35 округах, визнавши обраними 35 народних депутатів. 30 липня до них приєдналися ще 49 переможців в округах.

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Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ЦВК
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