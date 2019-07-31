ЦВК визнала мандати ще 50 нардепів: кого "пустили" в Раду

У середу, 31 липня, Центральна виборча комісія визнала обраними ще 50 народних депутатів, які перемогли на парламентських виборах у мажоритарних округах.
Їх загальна кількість зросла до 134, передає прес-служба ЦВК.
"Під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 50 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України", – сказано в повідомленні.
ЦВК визнала обраними 50 депутатів
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Список народних депутатів, яких "пустили" в Раду:
Драбівський Анатолій – в ОВО № 12,
Кучер Микола – в ОВО № 17,
Рубльов В'ячеслав – в ОВО № 20,
Кисилевський Дмитро – в ОВО № 24,
Бужанський Максим – в ОВО № 25,
Демченко Сергій – в ОВО № 29,
Шпенов Дмитро – в ОВО № 37,
Бородін Владислав – в ОВО № 38,
Северин Сергій – в ОВО № 39,
Шевченко Євген – в ОВО № 76,
Пономарьов Олександр – в ОВО № 78,
Нікітіна Марина – в ОВО № 82,
Іванчук Андрій – в ОВО № 88,
Бабенко Микола – в ОВО № 90,
Кузбіт Юрій – в ОВО № 101,
Дубневич Ярослав – в ОВО № 120,
Бакунець Павло – в ОВО № 122,
Батенко Тарас – в ОВО № 123,
Гайду Олександр – в ОВО № 128,
Копитін Ігор – в ОВО № 129,
Негулевскій Ігор – в ОВО № 130,
Черноморов Артем – в ОВО № 131,
Леонов Олексій – в ОВО № 135,
Горенюк Олександр – в ОВО № 136,
Васильківський Ігор – в ОВО № 139,
Колебошин Сергій – в ОВО № 140,
Ткаченко Олександр – в ОВО № 141,
Кіссе Антон – в ОВО № 142,
Кулініч Олег – в ОВО № 147,
Іванісов Роман – в ОВО № 153,
Аліксійчук Олександр – в ОВО № 154,
Рябуха Тетяна – в ОВО № 157,
Богданець Андрій – в ОВО № 163,
Одарченко Андрій – в ОВО № 170,
Здебської Юрій – в ОВО № 172,
Кучер Олексій – в ОВО № 179,
Красов Олексій – в ОВО № 180,
Павлиш Павло – в ОВО № 182,
Вагнер Вікторія – в ОВО № 183,
Іванов Володимир – в ОВО № 185,
Ковальов Олексій – в ОВО № 186,
Копанчук Олена – в ОВО № 189,
Жмеренецкій Олексій – в ОВО № 190,
Бондар Віктор – в ОВО № 191,
Герега Олександр – в ОВО № 192,
Стріхарскій Андрій – в ОВО № 196,
Скічко Олександр – в ОВО № 197,
Поляков Антон – в ОВО № 206,
Давиденко Валерій – в ОВО № 208,
Пуртова Анна – в ОВО № 221.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня ЦВК встановила результати на 35 округах, визнавши обраними 35 народних депутатів. 30 липня до них приєдналися ще 49 переможців в округах.
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