ЦВК визнала 108 голів населених пунктів переможцями на виборах

Центральна виборча комісія 31 жовтня визнала 108 глав населених пунктів переможцями на місцевих виборах, які відбулися в Україні 25 жовтня.

Серед них 23 мера, а також 23 глав селищних і 62 сільських рад, повідомляється на сайті ЦВК.

За даними комісії, 52 (48,15%) з них йшли на вибори як висуванці, 16 (14,81%) – від "Слуги народу", по 6 (5,56%) – від "Довіри", "Європейської Солідарності" і "Опозиційної платформи – за життя", по 4 (3,70%) – від "Батьківщини" і "Нашого краю".

Крім того, зараз визнаний обраним 1 841 депутат місцевих рад різних рівнів: 607 (32,97%) – самовисуванці, 270 (14,67%) – від "Слуги народу", 166 (9,02%) – "За майбутнє", 150 (8,15%) – від "Батьківщини", 148 (8,04%) – від "Опозиційної платформи – За життя", 97 (5,27%) – від "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 30 жовтня оприлюднила перші результати місцевих виборів в Україні.