ЦВК відмовлялась реєструвати Шарія через дані ЗМІ: спливли подробиці

Центральна виборча комісія раніше відмовляла в реєстрації кандидату у народні депутати України проросійському блогеру Анатолію Шарію на підставі матеріалів ЗМІ, проте суд дозволив йому йти до Верховної Ради.

Про це свідчить рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 26 червня.

Так у комісії посилалися на те, що сумнівалися в проживанні Шарія в Україні протягом останніх 5 років. У матеріалах судової справи сказано, що такий висновок ЦВК зробила на підставі повідомлень засобів масової інформації.

Анатолій Шарій from-ua.com

Зокрема, як докази наводились YouTube-канал дружини Шарія, статті в онлайн-виданнях і звернення Комітету визволення політв'язнів України, адресовані президенту Литовської республіки Далі Грібаускайте.

Також зазначається, що ЦВК звернулась до Державної прикордонної служби для того, щоб з'ясувати, де ж перебуває блогер, однак там жодної інформації не надали.

Розглянувши доводи комісії, суд вирішив, що відомості з інтернет-джерел про виїзд Шарія не можуть вважатися обгрунтованими за відсутності підтверджень Держприкордонслужби, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства закордонних справ, і зобов'язав ЦВК "повторно розглянути документи Шарія на реєстрацію кандидатом".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЦВК ухвалила рішення зареєструвати на позачергові вибори до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який іде в парламент під №1 у політсилі "Партія Шарія".

Українці збунтувалися через рішення ЦВК і закликали до нового Майдану.

2 липня в центрі Києва спалахнули масові протести проти походу Шарія в Раду.

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