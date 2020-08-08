ЦВК скасувала місцеві вибори на Донбасі
Центральна виборча комісія України вирішила, що проведення місцевих виборів 25 жовтня на деяких територіях Донецької та Луганської областей є неможливим.
Таке рішення було ухвалене на засіданні ЦВК 8 серпня, повідомляється на сайті комісії.
Йдеться про:
10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області;
8 – Сєверодонецького і Щастинська районів Луганської області;
території Новоайдарської селищної громади Щастинського району на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277.
Зазначається, що комісія прийняла до відома висновки військово-цивільних адміністрацій, які надійшли 7 серпня.
"Проаналізувавши інформацію, надану Донецькою та Луганською військово-цивільними адміністраціями, комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад цих областей та відповідних сільських, селищних, міських голів. При цьому комісія зазначила, що всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.