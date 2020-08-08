ЦВК скасувала місцеві вибори на Донбасі

Центральна виборча комісія України вирішила, що проведення місцевих виборів 25 жовтня на деяких територіях Донецької та Луганської областей є неможливим.

Таке рішення було ухвалене на засіданні ЦВК 8 серпня, повідомляється на сайті комісії. Йдеться про вибори депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей, а також відповідних сільських, селищних і міських голів.

Зазначається, що комісія прийняла до відома висновки військово-цивільних адміністрацій, які надійшли 7 серпня.

ЦВК ухвалила рішення щодо місцевих виборів на Донбасі. cvk.gov.ua

"До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєверодонецького і Щастинська районів Луганської області", – уточнили в ЦВК.

Також комісія прийняла до уваги висновок Луганської обласної військово-цивільної адміністрації про те, що місцеві вибори неможливо організувати і провести на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.