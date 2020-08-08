ЦВК скасувала місцеві вибори на Донбасі

Центральна виборча комісія скасувала місцеві вибори на частини підконтрольної Україні території Донбасу
Рішення було ухвалене на підставі висновків військово-цивільних адміністрацій
При цьому на 25 жовтня призначені вибори по країні
ЦВК відмінила вибори на частині Донбасу.
Центральна виборча комісія України вирішила, що проведення місцевих виборів 25 жовтня на деяких територіях Донецької та Луганської областей є неможливим.
Таке рішення було ухвалене на засіданні ЦВК 8 серпня, повідомляється на сайті комісії. Йдеться про вибори депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей, а також відповідних сільських, селищних і міських голів.
Зазначається, що комісія прийняла до відома висновки військово-цивільних адміністрацій, які надійшли 7 серпня.
ЦВК ухвалила рішення щодо місцевих виборів на Донбасі. cvk.gov.ua
"До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєверодонецького і Щастинська районів Луганської області", – уточнили в ЦВК.
Також комісія прийняла до уваги висновок Луганської обласної військово-цивільної адміністрації про те, що місцеві вибори неможливо організувати і провести на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.