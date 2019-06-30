ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів від "Голосу": названі прізвища та причини

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію двох кандидатів у народні депутати від партії українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос".
Так, після Дмитра Огнєва, який повинен був йти на вибори до Верховної Ради по округу №121 у Львівській області, ЦВК, як передає прес-служба, зняла реєстрацію Олександра Курдидика.
"Скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати України Курдидик А.А., включеного до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 11 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року, виключивши його із зазначеного виборчого списку", – йдеться в повідомленні.
Ілюстрація. Святослав Вакарчук на презентації партії
goloszmin.org
Як поінформували в прес-службі "Голосу", кандидат відмовився від участі у виборах через проблеми зі здоров'ям.
Олександр Курдидик
Новое Время
"Олександр Курдидик, наш кандидат за партійним списком, був змушений відмовитися від участі у виборах через проблеми зі здоров'ям... Нам дуже шкода втрачати Олександра, досвідченого юриста та прекрасну людину, в майбутній парламентській команді", – сказано в повідомленні.
Водночас Огнєва партія відкликала "за результатами внутрішньої перевірки".
Дмитро Огнєв
Ууркуль
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році, але перед цим зізнався, що йде в політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах у Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
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