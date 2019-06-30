ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів від "Голосу": названі прізвища та причини

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію двох кандидатів у народні депутати від партії українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос".

Так, після Дмитра Огнєва, який повинен був йти на вибори до Верховної Ради по округу №121 у Львівській області, ЦВК, як передає прес-служба, зняла реєстрацію Олександра Курдидика.

"Скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати України Курдидик А.А., включеного до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 11 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року, виключивши його із зазначеного виборчого списку", – йдеться в повідомленні.

Ілюстрація. Святослав Вакарчук на презентації партії goloszmin.org

Як поінформували в прес-службі "Голосу", кандидат відмовився від участі у виборах через проблеми зі здоров'ям.

Олександр Курдидик Новое Время

"Олександр Курдидик, наш кандидат за партійним списком, був змушений відмовитися від участі у виборах через проблеми зі здоров'ям... Нам дуже шкода втрачати Олександра, досвідченого юриста та прекрасну людину, в майбутній парламентській команді", – сказано в повідомленні.

Водночас Огнєва партія відкликала "за результатами внутрішньої перевірки".

Дмитро Огнєв Ууркуль

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