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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

ЦВК пустила в Раду ще 49 депутатів: імена

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У вівторок, 30 червня Центральна виборча комісія визнала обраними в народні депутати ще 49 переможців виборів на мажоритарних округах.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні органу, повідомляє прес-служба ЦВК.

"Під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 49 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України", – сказано в повідомленні.

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Список визнаних обраними народних депутатів:

Пашковський Максим – в ОВО № 11,

Юрчишин Петро – в ОВО № 13,

Вацак Геннадій – в ОВО № 16,

Місягін Юрій – в ОВО № 28,

Кріворучкіна Олена – в ОВО № 32,

Трухін Олександр – в ОВО № 40,

Христенко Федір – в ОВО № 46,

Ковальов Олександр – в ОВО № 51,

Горват Роберт – в ОВО № 68,

Мельник Павло – в ОВО № 81,

Савчук Оксана – в ОВО № 83,

Андрієвич Зіновій – в ОВО № 87,

Тимофійчук Володимир – в ОВО № 89,

Галушко Микола – в ОВО № 97,

Дануца Олександр – в ОВО № 99,

Довгий Олесь – в ОВО № 102,

Воронько Олег – в ОВО № 103,

Лукашев Олександр – в ОВО № 113,

Піпа Наталія – в ОВО № 115,

Княжицький Микола – в ОВО № 116,

Рущишин Ярослав – в ОВО № 117,

Кот Андрій – в ОВО № 126,

Дирдін Максим – в ОВО № 132,

Дмитрук Артем – в ОВО № 133,

Колєв Олег – в ОВО № 134,

Боблях Андрій – в ОВО № 145,

Ляшенко Анастасія – в ОВО № 148,

Ковальчук Олександр – в ОВО № 152,

М'ялик Віктор – в ОВО № 155,

Литвиненко Сергій – в ОВО № 156,

Васильєв Ігор – в ОВО № 158,

Молоток Ігор – в ОВО № 160,

Гузенко Максим – в ОВО № 161,

Задорожний Микола – в ОВО № 162,

Чайковський Іван – в ОВО № 165,

Люшняк Микола – в ОВО № 166,

Куницький Олександр – в ОВО № 169,

Фельдман Олександр – в ОВО № 174,

Любота Дмитро – в ОВО № 177,

Литвинов Олександр – в ОВО № 178,

Колихалися Ігор – в ОВО № 184,

Шпак Любов – в ОВО № 194,

Нагорняк Сергій – в ОВО № 199,

Семінський Олег – в ОВО № 205,

Юрченко Олександр – в ОВО № 211,

Забуранна Леся – в ОВО № 216,

Гурин Дмитро – в ОВО № 218,

Тищенко Микола – в ОВО № 219,

Бондар Анна – в ОВО № 220.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК встановла результати в 35 окружних виборчих округах і визнала обраними 35 народних депутатів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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