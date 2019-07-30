ЦВК пустила в Раду ще 49 депутатів: імена

У вівторок, 30 червня Центральна виборча комісія визнала обраними в народні депутати ще 49 переможців виборів на мажоритарних округах.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні органу, повідомляє прес-служба ЦВК.
"Під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 49 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України", – сказано в повідомленні.
Список визнаних обраними народних депутатів:
Пашковський Максим – в ОВО № 11,
Юрчишин Петро – в ОВО № 13,
Вацак Геннадій – в ОВО № 16,
Місягін Юрій – в ОВО № 28,
Кріворучкіна Олена – в ОВО № 32,
Трухін Олександр – в ОВО № 40,
Христенко Федір – в ОВО № 46,
Ковальов Олександр – в ОВО № 51,
Горват Роберт – в ОВО № 68,
Мельник Павло – в ОВО № 81,
Савчук Оксана – в ОВО № 83,
Андрієвич Зіновій – в ОВО № 87,
Тимофійчук Володимир – в ОВО № 89,
Галушко Микола – в ОВО № 97,
Дануца Олександр – в ОВО № 99,
Довгий Олесь – в ОВО № 102,
Воронько Олег – в ОВО № 103,
Лукашев Олександр – в ОВО № 113,
Піпа Наталія – в ОВО № 115,
Княжицький Микола – в ОВО № 116,
Рущишин Ярослав – в ОВО № 117,
Кот Андрій – в ОВО № 126,
Дирдін Максим – в ОВО № 132,
Дмитрук Артем – в ОВО № 133,
Колєв Олег – в ОВО № 134,
Боблях Андрій – в ОВО № 145,
Ляшенко Анастасія – в ОВО № 148,
Ковальчук Олександр – в ОВО № 152,
М'ялик Віктор – в ОВО № 155,
Литвиненко Сергій – в ОВО № 156,
Васильєв Ігор – в ОВО № 158,
Молоток Ігор – в ОВО № 160,
Гузенко Максим – в ОВО № 161,
Задорожний Микола – в ОВО № 162,
Чайковський Іван – в ОВО № 165,
Люшняк Микола – в ОВО № 166,
Куницький Олександр – в ОВО № 169,
Фельдман Олександр – в ОВО № 174,
Любота Дмитро – в ОВО № 177,
Литвинов Олександр – в ОВО № 178,
Колихалися Ігор – в ОВО № 184,
Шпак Любов – в ОВО № 194,
Нагорняк Сергій – в ОВО № 199,
Семінський Олег – в ОВО № 205,
Юрченко Олександр – в ОВО № 211,
Забуранна Леся – в ОВО № 216,
Гурин Дмитро – в ОВО № 218,
Тищенко Микола – в ОВО № 219,
Бондар Анна – в ОВО № 220.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК встановла результати в 35 окружних виборчих округах і визнала обраними 35 народних депутатів.
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