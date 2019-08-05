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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

ЦВК провалила підрахунок результатів виборів у Раду: деталі скандалу

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Центральна виборча комісія не встигла офіційно оголосити результати позачергових виборів до Верховної Ради до 5 серпня, як того вимагає законодавство.

5 серпня ЦВК визнала обраними 7 народних депутатів України з останніх восьми, повідомляє прес-служба комісії на сторінці в Facebook. Підкреслюється, що робота з підрахунку голосів продовжиться 6 серпня.

"На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування, комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019-го у 7 ОВО", – сказано в повідомленні.

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Таким чином, нардепами визнано наступних осіб:

  1. Требушкіна Р. В. - в ОВО № 50;

  2. Балогу В.І. - в ОВО № 69;

  3. Бондаря М.Л. - в ОВО № 119;

  4. Марчука І.П. - в ОВО № 193;

  5. Рудика С.Я. - в ОВО № 198;

  6. Зуєва М.С. - в ОВО № 207;

  7. Зуба В.А. в ОВО № 209.

ЦВК

ЦВК

Дзеркало тижня

Відзначимо, підсумки виборів не підведені в окрузі №210 із центром у Прилуках на Чернігівщині.

Згідно з даними електронного підрахунку бюлетенів, там перемагає Сергій Коровченко (21,24% або 16440 голосів) від "Слуги народу". Від нього на 101 голос відстає самовисуванець Борис Приходько (21,11% або 16 4400 голосів). ЦВК зобов'язала окружну комісію №210 до 16:00 6 серпня провести повторний перерахунок голосів на 33 дільницях.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія вперше за всю історію виборів в Україні показала на своєму сайті фото всіх кандидатів у народні депутати, які балотувалися до парламенту за мажоритарними округами.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Після парламентських виборів 21 липня Верховна Рада оновилася на 80%. 342 народних депутати зайдуть в інавгураційний день на Грушевського, 5 вперше

  • Остаточні результати голосування на виборах в Раду будуть підведені до 5 серпня.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
ЦВК голосування політика Верховна Рада України
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Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
Настолько заангажированны ,что не смогли подсчитать...
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