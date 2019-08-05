ЦВК провалила підрахунок результатів виборів у Раду: деталі скандалу

Центральна виборча комісія не встигла офіційно оголосити результати позачергових виборів до Верховної Ради до 5 серпня, як того вимагає законодавство.
5 серпня ЦВК визнала обраними 7 народних депутатів України з останніх восьми, повідомляє прес-служба комісії на сторінці в Facebook. Підкреслюється, що робота з підрахунку голосів продовжиться 6 серпня.
"На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування, комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019-го у 7 ОВО", – сказано в повідомленні.
Таким чином, нардепами визнано наступних осіб:
Требушкіна Р. В. - в ОВО № 50;
Балогу В.І. - в ОВО № 69;
Бондаря М.Л. - в ОВО № 119;
Марчука І.П. - в ОВО № 193;
Рудика С.Я. - в ОВО № 198;
Зуєва М.С. - в ОВО № 207;
Зуба В.А. в ОВО № 209.
ЦВК
Дзеркало тижня
Відзначимо, підсумки виборів не підведені в окрузі №210 із центром у Прилуках на Чернігівщині.
Згідно з даними електронного підрахунку бюлетенів, там перемагає Сергій Коровченко (21,24% або 16440 голосів) від "Слуги народу". Від нього на 101 голос відстає самовисуванець Борис Приходько (21,11% або 16 4400 голосів). ЦВК зобов'язала окружну комісію №210 до 16:00 6 серпня провести повторний перерахунок голосів на 33 дільницях.
Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія вперше за всю історію виборів в Україні показала на своєму сайті фото всіх кандидатів у народні депутати, які балотувалися до парламенту за мажоритарними округами.
Як писав OBOZREVATEL:
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Остаточні результати голосування на виборах в Раду будуть підведені до 5 серпня.
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