ЦВК прийняла протокол із мокрою печаткою з округу Ляшка

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 29 жовтня прийняла для подальшого опрацювання протокол із мокрою печаткою з округу, по якому балотувався в нардепи Олег Ляшко.

Про це повідомляється на сайті ЦВК. Йдеться про підсумки голосування з виборів народних депутатів України на Чернігівщині в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Відомості зазначеного протоколу на засіданні комісії оголосив голова окружної виборчої комісії ОВО №208, відзвітувавши про роботу комісії з організації проміжних виборів народного депутата України в зазначеному окрузі", – говориться в повідомленні.

Засідання ЦВК cvk.gov.ua

Засідання ЦВК cvk.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив те, що Ляшко звинуватив владу в крадіжці депутатського мандата й фальсифікації виборів після того, як програв на довиборах у Раду Гуньку.