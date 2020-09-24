ЦВК показала, як виглядатимуть бюлетені на місцевих виборах. Фото

Центральна виборча комісія України затвердила форму і кольори бюлетенів на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.

Різні кольори обрані, щоб полегшити процес підрахунку голосів, повідомляється на сторінці ЦВК в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів на вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів", – йдеться у повідомленні на сайті комісії.

Які кольори будуть у бюлетенів:

блакитний колір – для виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зелений колір – для виборів депутатів районної ради;

світло-жовтий колір –для виборів депутатів міської ради;

світло-сірий колір – для виборів депутатів районної у місті ради;

кремовий колір – для виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевий колір – для виборів сільського, селищного, міського голови.

Також наголошується, що виборчі бюлетені мають бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідно до кольорів і з текстовою частиною лише з одного боку.

Нагадаємо, що 5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія. Раніше OBOZREVATEL опублікував календар виборів.