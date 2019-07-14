ЦВК показала, хто ховається за маскою Дарта Вейдера: фото

Центральна виборча комісія оприлюднила особисті дані і фото найзагадковішого кандидата в народні депутати на майбутніх парламентських виборах – Дарта Вікторовича Вейдера.

Так, його справжній знімок з'явився на сайті ЦВК за запитом руху "Чесно" (щоб подивитися фото, дсокрольте новину до кінця).

За інформацією ЦВК, Вейдер балотується за одномандатним округом №135 (Одеська область). Кандидат народився 4 жовтня 1987 року в Києві, проживає в столиці. Вейдер – директор ТОВ "Темна сторона сили", член політичної партії "Блок Дарта Вейдера".

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Дарт Вікторович Вейдер Скріншот

Дарт Вейдер Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'їзд партії "Блок Дарта Вейдера" (колишня "Інтернет-партія") висував свого лідера на посаду мера Одеси.

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