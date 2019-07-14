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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

ЦВК показала, хто ховається за маскою Дарта Вейдера: фото

56.4т Читати матеріал російською

Центральна виборча комісія оприлюднила особисті дані і фото найзагадковішого кандидата в народні депутати на майбутніх парламентських виборах – Дарта Вікторовича Вейдера.

Так, його справжній знімок з'явився на сайті ЦВК за запитом руху "Чесно" (щоб подивитися фото, дсокрольте новину до кінця).

За інформацією ЦВК, Вейдер балотується за одномандатним округом №135 (Одеська область). Кандидат народився 4 жовтня 1987 року в Києві, проживає в столиці. Вейдер – директор ТОВ "Темна сторона сили", член політичної партії "Блок Дарта Вейдера".

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ЦВК показала, хто ховається за маскою Дарта Вейдера: фото

Скріншот

Дарт Вікторович Вейдер

Дарт Вікторович Вейдер

Скріншот

Дарт Вейдер

Дарт Вейдер

Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'їзд партії "Блок Дарта Вейдера" (колишня "Інтернет-партія") висував свого лідера на посаду мера Одеси.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Одну скотєняку поміняти на іншу скотеняку
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мастер Йода ему в помощь.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А я думал это Янукович)...
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Khruslov Alexey, нет сказочный ....твой , ведь всюду пытается встрять .
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Khruslov Alexey, а ми і не напруЖУВАЛИся, нас партія грєєт...
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