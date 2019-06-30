ЦВК підтвердила подвійне громадянство кандидата "Слуги народу"

Центральна виборча комісія України розбереться з подвійним громадянством кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького.

Про це розповіла член ЦВК Ольга Желтова після засідання Центрвиборчкому, уточнивши, що комісія отримала від компетентних органів інформацію за фактами перетину кордону громадянином України з використанням паспорта іншої держави. Відео можна дивитися тут.

"У ЦВК є факти, що підтверджують перетин громадянином України державного кордону України за паспортом громадянина іноземної держави. Ці відомості були надані ЦВК компетентними державними органами і ЦВК повинна їх детально вивчити, оцінити всі обставини і тільки після цього буде надана їм оцінка ЦВК. Якщо комісії стають відомими підстави для втрати особою права бути обраним народним депутатом, то ЦВК скасовує реєстрацію такого кандидата", – розповіла член комісії Ольга Желтова.

Олександр Куницький 112 Україна

Однак в ЦВК так і не уточнили, як довго розглядатимуться і вивчатимуться документи. Рішення буде прийнято тільки після цього.

"У ЦВК є абсолютно всі документи по особі, про яку ви згадували. ЦВК знає про наявність паспорту ізраїлю і знає про перетин цією людиною кордону. Всі обставини уточнюються, досліджуются. Як тільки все буде точно і зрозуміло, відразу буде прийнято рішення", – заявив радник глави ЦВК з медійних питань Олександр Остапа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися копії документів, що підтверджують ізраїльське громадянство кандидата Куницького. Він балотується у 169-му окрузі Харкова від політичної сили "Слуга народу".

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