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Вибори до Верховної Ради України 2019

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ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

6.7т Читати матеріал російською

У Верховній Раді України ІХ скликання будуть присутні 254 народні депутати від "Слуги народу", 124 – від інших політичних сил і 46 самовисуванців.

Про це свідчить статистика Центральної виборчої комісії, оприлюднена після остаточного підрахунку голосів.

Так, 130 зі 199 парламентарів, які виграли виборчі перегони на одномандатних округах, є висуванцями від президентської партії "Слуга народу". Ще 23-є народних депутатів-мажоритарників припадають на інші партії: по шість від "Опозиційної платформи – За життя" і "Опозиційного блоку", три – від "Голосу" Святослава Вакарчука, по два – від "Європейської солідарності" Петра Порошенка і ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, по одному – від ВО "Свобода", "Самопомочі", партії "Біла Церква разом" і "Єдиного центру".

Ще 46 майбутніх народних обранців потрапляють у парламент як позафракційні самовисуванці.

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Що стосується партійних списків, то за ними до Верховної Ради від "Слуги народу" потрапляє 124 особи, "Опоплатформи" – 37, "Батьківщини" – 24, "ЄС" – 23 і "Голосу" – 17.

Загалом розподіл сил буде виглядати так: "Слуга народу" – 254 депутати, "Опоплатформа" – 43, "Батьківщина" – 26, "Європейська солідарність" – 25, "Голос" – 20, "Опозиційний блок" – 6, "Свобода", "Самопоміч", партія "Біла Церква разом" і "Єдиний центр" – по одному представнику, самовисуванці – 46.

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

ЦВК підрахувала всі голоси: хто і скільки місць отримає у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЦВК повинна встановити офіційні результати виборів до Верховної Ради не пізніше ніж на 15-й день із дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

  • 26 липня вона завершила підрахунок голосів. За даними опрацювання 100% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" – 43,16%. На другому місці розташувалася "Опозиційна платформа – За життя" з 13,05%. Третю позицію, всупереч прогнозам і даними екзит-полів, раптово посіла "Батьківщина", набравши 8,18% голосів виборців. Далі йдуть "Європейська солідарність" – 8,10% і "Голос" – 5,82%.

  • Позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

  • На цих виборах українці встановили історичний антирекорд. Явка на них, за даними ЦВК на 20:00, була 49,8%. Це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" "Опозиційна платформа - За життя" ВО Батьківщина Партія "Європейська солідарність" Партія Вакарчука "Голос"
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Sladko Semen
Sladko Semen
"Оппозиционный блок" – 6. А почему это у ОБ будет 6 депутатов?
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