ЦВК озвучила перші дані про явку на виборах-2020
Центральна виборча комісія опублікувала явку виборців на місцевих виборах 2020 станом на 13:00. У середньому вона становить 16% по Україні.
Про це стало відомо зі сторінки ЦВК на Facebook.
Орієнтовні дані мають такий вигляд:
Вінницька область – 17,2%
Волинська область – 17,0%
Донецька область – 22,1%
Житомирська область – 18,3%
Закарпатська область – 15,3%
Івано-Франківська область – 14%
Кіровоградська область – 18,6%
Миколаївська область – 15,5%
Полтавська область – 16,6%
Сумська область – 15,7%
Тернопільська область – 17,0%
Харківська область – 15,5%
Черкаська область – 17%
Чернівецька область – 14%
Чернігівська область – 20,1%
Луганська область – 18%
Одеська область (без м. Одеса) – 26%
Тернопільська область – 17%
Херсонська область – 16,7%
Київська область – 15,6%
м. Київ – 16,2%
За даними КМДА, найнижча явка виборців у столиці спостерігається в Солом'янському районі міста, найвища – в Оболонському.
В Україні на місцевих виборах явка виборців становить 16%, проголосували 4,5 мільйона осіб. Такі дані станом на 13:00 на брифінгу озвучив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Зазначимо, що в "Слузі народу" сподіваються, що перші результати виборів будуть у понеділок, 26 жовтня, ближче до обіду.
Раніше "Громадянська мережа "Опора" та партія "Слуга народу" озвучили перші дані про явку виборців на місцевих виборах-2020 в Україні.
Активісти повідомили про 13,5% тих, хто проголосував за станом на 12:00. У пресслужбі політсили заявили про 14,5% явки станом на 13:00, але пізніше уточнили дані – явка також становить 16%.
"За нашими підрахунками, станом на 13:00 середня явка виборців по всій Україні становить 14,5%", – йдеться в повідомленні "Слуги народу".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Уперше в історії незалежності вибори організовано на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.
Місцеві вибори почалися з масових порушень. Зокрема, вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися зіткнення, відбувалися спроби масового підкупу виборців і виносилися бюлетені з ДВК.
Крім того, за даними Комітету виборців України, громадяни приходили на дільниці в масках з агітаційною символікою і фотографували процес голосування.
Тим часом деякі політичні сили організували рекламну розсилку в день голосування, а члени виборчих комісій не допускали на дільниці спостерігачів.