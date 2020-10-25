ЦВК озвучила перші дані про явку на виборах-2020

Центральна виборча комісія опублікувала явку виборців на місцевих виборах 2020 станом на 13:00. У середньому вона становить 16% по Україні.

Про це стало відомо зі сторінки ЦВК на Facebook.

Орієнтовні дані мають такий вигляд:

Вінницька область – 17,2%

Волинська область – 17,0%

Донецька область – 22,1%

Житомирська область – 18,3%

Закарпатська область – 15,3%

Івано-Франківська область – 14%

Кіровоградська область – 18,6%

Миколаївська область – 15,5%

Полтавська область – 16,6%

Сумська область – 15,7%

Тернопільська область – 17,0%

Харківська область – 15,5%

Черкаська область – 17%

Чернівецька область – 14%

Чернігівська область – 20,1%

Луганська область – 18%

Одеська область (без м. Одеса) – 26%

Тернопільська область – 17%

Херсонська область – 16,7%

Київська область – 15,6%

м. Київ – 16,2%

За даними КМДА, найнижча явка виборців у столиці спостерігається в Солом'янському районі міста, найвища – в Оболонському.

Явка на виборах-2020 Facebook ЦВК

В Україні на місцевих виборах явка виборців становить 16%, проголосували 4,5 мільйона осіб. Такі дані станом на 13:00 на брифінгу озвучив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Зазначимо, що в "Слузі народу" сподіваються, що перші результати виборів будуть у понеділок, 26 жовтня, ближче до обіду.

Раніше "Громадянська мережа "Опора" та партія "Слуга народу" озвучили перші дані про явку виборців на місцевих виборах-2020 в Україні.

Активісти повідомили про 13,5% тих, хто проголосував за станом на 12:00. У пресслужбі політсили заявили про 14,5% явки станом на 13:00, але пізніше уточнили дані – явка також становить 16%.

"За нашими підрахунками, станом на 13:00 середня явка виборців по всій Україні становить 14,5%", – йдеться в повідомленні "Слуги народу".

Явка за даними "Слуги народу"

Явка за даними "Опори"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Уперше в історії незалежності вибори організовано на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.