ЦВК озвучила перші дані про явку на виборах-2020

Центральна виборча комісія опублікувала явку виборців на місцевих виборах 2020 станом на 13:00. В середньому вона становить 16% по Україні.

Про це стало відомо зі сторінки ЦВК на Facebook.

Орієнтовні дані виглядають так:

Вінницька область – 17,2 %

Волинська область – 17,0 %

Донецька область – 22,1 %

Житомирська область – 18,3 %

Закарпатська область – 15,3 %

Івано-Франківська область – 14 %

Кіровоградська область – 18,6 %

Миколаївська область – 15,5 %

Полтавська область – 16,6 %

Сумська область – 15,7 %

Тернопільська область – 17,0 %

Харківська область – 15,5 %

Черкаська область – 17 %

Чернівецька область – 14 %

Чернігівська область – 20,1 %

Луганська область – 18 %

Одеська область (без м. Одеса) – 26 %

Тернопільська область – 17 %

Херсонська область – 16,7 %

Київська область – 15,6 %

м. Київ – 16,2 %

Відзначимо, що в "Слузі народу" сподіваються, що перші результати виборів будуть у понеділок, 26 жовтня, ближче до обіду.

Раніше "Громадянська мережа "Опора" та партія "Слуга народу" озвучили перші дані про явку виборців на місцевих виборах-2020 в Україні.

Активісти повідомили про 13,5% тих, хто проголосував за станом на 12:00. У прес-службі політсили заявили про 14,5% явки станом на 13:00.

"За нашими підрахунками, станом на 13:00 середня явка виборців по всій Україні склала 14,5%", – йдеться в повідомленні "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Вперше в історії незалежності вибори організовані на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.