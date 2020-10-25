ЦВК озвучила перші дані про явку на виборах-2020

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Політика
10,6 т.

  • У Києві явка склала 16,2%

  • Найвища явка станом на 13:00 в Одеській області – 26%

  • Найнижча – в Івано-Франківській і Чернівецькій областях – по 14%

ЦВК озвучила перші дані про явку на виборах-2020

Центральна виборча комісія опублікувала явку виборців на місцевих виборах 2020 станом на 13:00. В середньому вона становить 16% по Україні.

Про це стало відомо зі сторінки ЦВК на Facebook.

Орієнтовні дані виглядають так:

  • Вінницька область – 17,2 %

  • Волинська область – 17,0 %

  • Донецька область – 22,1 %

  • Житомирська область – 18,3 %

  • Закарпатська область – 15,3 %

  • Івано-Франківська область – 14 %

  • Кіровоградська область – 18,6 %

  • Миколаївська область – 15,5 %

  • Полтавська область – 16,6 %

  • Сумська область – 15,7 %

  • Тернопільська область – 17,0 %

  • Харківська область – 15,5 %

  • Черкаська область – 17 %

  • Чернівецька область – 14 %

  • Чернігівська область – 20,1 %

  • Луганська область – 18 %

  • Одеська область (без м. Одеса) – 26 %

  • Тернопільська область – 17 %

  • Херсонська область – 16,7 %

  • Київська область – 15,6 %

  • м. Київ – 16,2 %

Явка на виборах-2020

Відзначимо, що в "Слузі народу" сподіваються, що перші результати виборів будуть у понеділок, 26 жовтня, ближче до обіду.

Раніше "Громадянська мережа "Опора" та партія "Слуга народу" озвучили перші дані про явку виборців на місцевих виборах-2020 в Україні.

Активісти повідомили про 13,5% тих, хто проголосував за станом на 12:00. У прес-службі політсили заявили про 14,5% явки станом на 13:00.

"За нашими підрахунками, станом на 13:00 середня явка виборців по всій Україні склала 14,5%", – йдеться в повідомленні "Слуги народу".

Явка за даними "Слуги народу"
Явка за даними "Опори"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Вперше в історії незалежності вибори організовані на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.

  • Місцеві вибори почалися з масових порушень. Зокрема, вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися зіткнення, відбувалися спроби масового підкупу виборців і виносилися бюлетені з ДВК.

  • Крім того, за даними Комітету виборців України, громадяни приходили на дільниці в масках з агітаційною символікою і фотографували процес голосування.

  • Тим часом деякі політичні сили організували рекламну розсилку в день голосування, а члени виборчих комісій не допускали на дільниці спостерігачів.