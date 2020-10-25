ЦВК озвучила перші дані про явку на виборах-2020
У Києві явка склала 16,2%
Найвища явка станом на 13:00 в Одеській області – 26%
Найнижча – в Івано-Франківській і Чернівецькій областях – по 14%
Центральна виборча комісія опублікувала явку виборців на місцевих виборах 2020 станом на 13:00. В середньому вона становить 16% по Україні.
Про це стало відомо зі сторінки ЦВК на Facebook.
Орієнтовні дані виглядають так:
Вінницька область – 17,2 %
Волинська область – 17,0 %
Донецька область – 22,1 %
Житомирська область – 18,3 %
Закарпатська область – 15,3 %
Івано-Франківська область – 14 %
Кіровоградська область – 18,6 %
Миколаївська область – 15,5 %
Полтавська область – 16,6 %
Сумська область – 15,7 %
Тернопільська область – 17,0 %
Харківська область – 15,5 %
Черкаська область – 17 %
Чернівецька область – 14 %
Чернігівська область – 20,1 %
Луганська область – 18 %
Одеська область (без м. Одеса) – 26 %
Тернопільська область – 17 %
Херсонська область – 16,7 %
Київська область – 15,6 %
м. Київ – 16,2 %
Відзначимо, що в "Слузі народу" сподіваються, що перші результати виборів будуть у понеділок, 26 жовтня, ближче до обіду.
Раніше "Громадянська мережа "Опора" та партія "Слуга народу" озвучили перші дані про явку виборців на місцевих виборах-2020 в Україні.
Активісти повідомили про 13,5% тих, хто проголосував за станом на 12:00. У прес-службі політсили заявили про 14,5% явки станом на 13:00.
"За нашими підрахунками, станом на 13:00 середня явка виборців по всій Україні склала 14,5%", – йдеться в повідомленні "Слуги народу".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Вперше в історії незалежності вибори організовані на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.
Місцеві вибори почалися з масових порушень. Зокрема, вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися зіткнення, відбувалися спроби масового підкупу виборців і виносилися бюлетені з ДВК.
Крім того, за даними Комітету виборців України, громадяни приходили на дільниці в масках з агітаційною символікою і фотографували процес голосування.
Тим часом деякі політичні сили організували рекламну розсилку в день голосування, а члени виборчих комісій не допускали на дільниці спостерігачів.