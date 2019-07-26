ЦВК опрацювала 100% протоколів: хто пройшов у Раду

Центральна виборча комісія (ЦВК) підвела остаточні підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

За даними опрацювання 100% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу". На другому місці – "Опозиційна платформа – За життя". Третя позиція дісталася ВО "Батьківщина". Таку статистику оприлюднили на офіційному сайті ЦВК.

Вибори izbirkom.org.ua

Загалом топ-5 прохідних партій виглядає так:

"Слуга народу" – 43,16%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%;

ВО "Батьківщина" – 8,18%;

"Європейська солідарність" – 8,10%;

"Голос" – 5,82%.

Нова Верховна Рада

Також з'явилася повна картина голосування за мажоритарними округами. Там президентська партія "Слуга народу" також є абсолютним лідером. Зокрема, всі мандати на 13 округах представники "Слуги народу" зібрали в Києві. У Херсонській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Житомирській і Дніпропетровській областях вони не добрали по одному мандату.

Що стосується Львівщини, Вінниччини та Хмельниччини, то там мажоритарники від партії президента не змогли здобути перемогу навіть на половині дільниць. На Волині за мажоритаркою від "Слуги народу" взагалі пройшов лише один кандидат.

Друга за чисельністю у новій Раді партія "Опозиційна платформа – За життя" перемогла на мажоритарці тільки в Донецькій і Луганській областях.

Детальніше ознайомитися зі списком мажоритарників-переможців можна ознайомитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЦВК повинна встановити офіційні результати виборів до Верховної Ради не пізніше ніж на 15-й день із дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

Позачергові вибори до Верховної Ради України проводилися 21 липня. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

На цих виборах українці встановили історичний антирекорд. Явка на них, за даними ЦВК на 20:00, становила 49,8%. Це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

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