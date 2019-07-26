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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

ЦВК опрацювала 100% протоколів: хто пройшов у Раду

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Центральна виборча комісія (ЦВК) підвела остаточні підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

За даними опрацювання 100% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу". На другому місці – "Опозиційна платформа – За життя". Третя позиція дісталася ВО "Батьківщина". Таку статистику оприлюднили на офіційному сайті ЦВК.

Вибори

Вибори

izbirkom.org.ua

Загалом топ-5 прохідних партій виглядає так:

  • "Слуга народу" – 43,16%;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%;

  • ВО "Батьківщина" – 8,18%;

  • "Європейська солідарність" – 8,10%;

  • "Голос" – 5,82%.

ЦВК опрацювала 100% протоколів: хто пройшов у Раду

ЦВК опрацювала 100% протоколів: хто пройшов у Раду

ЦВК опрацювала 100% протоколів: хто пройшов у Раду

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Також з'явилася повна картина голосування за мажоритарними округами. Там президентська партія "Слуга народу" також є абсолютним лідером. Зокрема, всі мандати на 13 округах представники "Слуги народу" зібрали в Києві. У Херсонській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Житомирській і Дніпропетровській областях вони не добрали по одному мандату.

Що стосується Львівщини, Вінниччини та Хмельниччини, то там мажоритарники від партії президента не змогли здобути перемогу навіть на половині дільниць. На Волині за мажоритаркою від "Слуги народу" взагалі пройшов лише один кандидат.

Друга за чисельністю у новій Раді партія "Опозиційна платформа – За життя" перемогла на мажоритарці тільки в Донецькій і Луганській областях.

Детальніше ознайомитися зі списком мажоритарників-переможців можна ознайомитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЦВК повинна встановити офіційні результати виборів до Верховної Ради не пізніше ніж на 15-й день із дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

  • Позачергові вибори до Верховної Ради України проводилися 21 липня. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

  • На цих виборах українці встановили історичний антирекорд. Явка на них, за даними ЦВК на 20:00, становила 49,8%. Це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
ЦВК Партія "Слуга народу" "Опозиційна платформа - За життя" ВО Батьківщина Партія "Європейська солідарність" Партія Вакарчука "Голос"
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Баста, карапузик, кончилися танцы... (с)
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Русский Крымчанин, дурень, только начинаются...
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Sladko Semen
Sladko Semen
ухах, порошенковский обо3 на последнем фото опять его на 3-е место поставил, у хряка скоро деньги кончаться, кто вам платить будет?) продажные вы твари)
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