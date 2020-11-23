ЦВК оголосила результати виборів мера в Ужгороді

За результатами місцевих виборів, мером Ужгорода став чинний глава міста самовисуванець Богдан Андрєєв.

Про це повідомили на сайті Центральної виборчої комісії. Відзначається, що Андрєєв обігнав опонента, кандидата від партії "Слуга народу" Віктора Щадея майже на 1,5 тисячі голосів.

Так, Андрєєв отримав 12 869 голосів виборців (51,01%), а його суперник – 11 452 голосів (45,4%).

Всього в голосуванні взяли участь 25 224 виборці. У першому турі Андрєєв набрав 9 185 голосів, Щадей – 6 485.

Нагадав, що другий тур виборів мерів в Україні відбувся 22 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибори мера в Дніпрі в другому турі попередньо виграв чинний глава міста Борис Філатов.