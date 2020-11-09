ЦВК оголосила переможця виборів мера Вінниці

Міським головою Вінниці у першому турі виборів обрано чинного мера Сергія Моргунова.

Згідно з результатами Центральної виборчої комісії, він обігнав свого найближчого суперника на більш ніж 50% голосів.

Так, представника партії "Українська стратегія Гройсмана" Моргунова підтримали 65,93% виборців (61 194 голоси).

Водночас у Сергія Кудлаєнка ("Європейська солідарність") – 13,04% (12 108 голосів), у Сергія Борзова ("Слуга народу") – 6,09% (5656 голосів), у В'ячеслава Узєлкова (ОПЗЖ) – 4,6% (4270 голосів), в Олександра Устинова ("Голос") – 3,35% (3112 голосів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК визнала обраними вже понад 9 тисяч депутатів і 109 мерів.