ЦВК офіційно зареєструвала 5 кандидатів у президенти України

У вівторок, 8 січня, на засіданні Центральної виборчої комісії були офіційно зареєстровані четверо кандидатів на пост президента України.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, документи для їх реєстрації надійшли до Комісії 3 січня.

Таким чином участь у боротьбі за пост президента візьмуть:

лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий;

facebook.com/andriy.sadovyi

лідер партії "Суспільно-політичний рух "Справедливість", екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко;

spravedlyvist.com.ua

лідер Соціал-демократичної партії та нардеп від фракції БПП Сергій Каплін;

facebook.com/kaplins

самовисуванець, лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

facebook.com/VitaliySkotsyk

Нагадаємо, першого кандидата — колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка — ЦВК зареєструвала 4 січня.

facebook.com/ihor.shevchenko.ua

Таким чином, станом на 8 січня зареєстровано п'ять кандидатів у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше букмекери назвали фаворита на виборах президента України.