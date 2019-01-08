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ЦВК офіційно зареєструвала 5 кандидатів у президенти України

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У вівторок, 8 січня, на засіданні Центральної виборчої комісії були офіційно зареєстровані четверо кандидатів на пост президента України.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, документи для їх реєстрації надійшли до Комісії 3 січня.

Таким чином участь у боротьбі за пост президента візьмуть:

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  • лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий;

ЦВК офіційно зареєструвала 5 кандидатів у президенти України

facebook.com/andriy.sadovyi

  • лідер партії "Суспільно-політичний рух "Справедливість", екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко;

ЦВК офіційно зареєструвала 5 кандидатів у президенти України

spravedlyvist.com.ua

  • лідер Соціал-демократичної партії та нардеп від фракції БПП Сергій Каплін;

ЦВК офіційно зареєструвала 5 кандидатів у президенти України

facebook.com/kaplins

  • самовисуванець, лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

ЦВК офіційно зареєструвала 5 кандидатів у президенти України

facebook.com/VitaliySkotsyk

Нагадаємо, першого кандидата — колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка — ЦВК зареєструвала 4 січня.

ЦВК офіційно зареєструвала 5 кандидатів у президенти України

facebook.com/ihor.shevchenko.ua

Таким чином, станом на 8 січня зареєстровано п'ять кандидатів у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше букмекери назвали фаворита на виборах президента України.

Особи
Андрій СадовийВиталій СкоцикСергій КаплінВалентин НаливайченкоІгор Шевченко
Місце
Україна
Теги
Выборы ПрезидентаЦВКполітикаВыборы 2019
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
А голобородько где?))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Тухлых яиц и гнилых помидоров где столько набрать, чтобы эту свору безыдейных кандидатов в альфа-козлы для идейного народа Украины, который тлчено никак не стадо, оббросать с ног до головы. Иначе достижения Майдана окажутся под безыдейностью похоронены
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