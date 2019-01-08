ЦВК офіційно зареєструвала 5 кандидатів у президенти України

У вівторок, 8 січня, на засіданні Центральної виборчої комісії були офіційно зареєстровані четверо кандидатів на пост президента України.
Як повідомляє прес-служба ЦВК, документи для їх реєстрації надійшли до Комісії 3 січня.
Таким чином участь у боротьбі за пост президента візьмуть:
лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий;
facebook.com/andriy.sadovyi
лідер партії "Суспільно-політичний рух "Справедливість", екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко;
spravedlyvist.com.ua
лідер Соціал-демократичної партії та нардеп від фракції БПП Сергій Каплін;
facebook.com/kaplins
самовисуванець, лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.
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Нагадаємо, першого кандидата — колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка — ЦВК зареєструвала 4 січня.
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Таким чином, станом на 8 січня зареєстровано п'ять кандидатів у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня.
Як писав OBOZREVATEL, раніше букмекери назвали фаворита на виборах президента України.