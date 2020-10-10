ЦВК офіційно замінила Вакарчука на нового нардепа

Юрій Сергієнко Політика 21:14, 10.10.2020 Оновлено: 21:24, 10.10.2020

У суботу, 10 жовтня, Центральна виборча комісія визнала Андрія Шараськіна народним депутатом від партії "Голос".

Він замінив засновника політсили Святослава Вакарчука, повідомляється на сайті ЦВК.

У комісії підкреслили, що юристка Аліна Свідерська, яка була 19-м номером у списку партії, не надала документи для її реєстрації. Зважаючи на це мандат отримав Шараськін.

Андрій Шараськін народився народився 20 вересня 1977 року. Протягом останніх п'яти років проживав в Україні. Він має вищу освіту, керує приватним підприємством "Театральна компанія Андрія Шараськіна". Проживає новий нардеп в Тернополі. Він був включений у виборчий список "Голосу" 20-м номером.

Також варто зазначити, що Шараськін з 2014 по 2016 роки воював на Донбасі, зокрема, він брав участь в обороні Донецького аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 червня Вакарчук заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

  • Проте 18 червня Рада відхилила проект постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" – за нього проголосували 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

  • 19 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

  • Пізніше з'їзд партії "Голос" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Вакарчука у зв'язку з його виходом зі складу фракції.

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