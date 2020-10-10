ЦВК офіційно замінила Вакарчука на нового нардепа

У суботу, 10 жовтня, Центральна виборча комісія визнала Андрія Шараськіна народним депутатом від партії "Голос".

Він замінив засновника політсили Святослава Вакарчука, повідомляється на сайті ЦВК.

У комісії підкреслили, що юристка Аліна Свідерська, яка була 19-м номером у списку партії, не надала документи для її реєстрації. Зважаючи на це мандат отримав Шараськін.

Андрій Шараськін народився народився 20 вересня 1977 року. Протягом останніх п'яти років проживав в Україні. Він має вищу освіту, керує приватним підприємством "Театральна компанія Андрія Шараськіна". Проживає новий нардеп в Тернополі. Він був включений у виборчий список "Голосу" 20-м номером.

Також варто зазначити, що Шараськін з 2014 по 2016 роки воював на Донбасі, зокрема, він брав участь в обороні Донецького аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL: