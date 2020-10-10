ЦВК офіційно замінила Вакарчука на нового нардепа
Андрій Шарасінк воював на Донбасі з 2014 по 2016 роки
Він був 20-м номером у списку партії "Голос"
У суботу, 10 жовтня, Центральна виборча комісія визнала Андрія Шараськіна народним депутатом від партії "Голос".
Він замінив засновника політсили Святослава Вакарчука, повідомляється на сайті ЦВК.
У комісії підкреслили, що юристка Аліна Свідерська, яка була 19-м номером у списку партії, не надала документи для її реєстрації. Зважаючи на це мандат отримав Шараськін.
Андрій Шараськін народився народився 20 вересня 1977 року. Протягом останніх п'яти років проживав в Україні. Він має вищу освіту, керує приватним підприємством "Театральна компанія Андрія Шараськіна". Проживає новий нардеп в Тернополі. Він був включений у виборчий список "Голосу" 20-м номером.
Також варто зазначити, що Шараськін з 2014 по 2016 роки воював на Донбасі, зокрема, він брав участь в обороні Донецького аеропорту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 червня Вакарчук заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.
Проте 18 червня Рада відхилила проект постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" – за нього проголосували 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226.
19 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".
Пізніше з'їзд партії "Голос" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Вакарчука у зв'язку з його виходом зі складу фракції.