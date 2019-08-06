ЦВК офіційно закінчила підрахунок голосів: названо останнього переможця на мажоритарці

У вівторок, 6 серпня, Центральна виборча комісія ухвалила протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України у скандальному одномандатному виборчому окрузі №210 на Чернігівщині.

На сайті ЦВК зазначається, що документ ухвалений із позначкою "Уточнений". Він став останнім зі 199 привезених окружними комісіями у ЦВК оригіналів протоколів.

"ЦВК ухвалила протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №210 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року із позначкою "Уточнений", який зазначена комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду", – йдеться у повідомленні.

Новини На Чернігівщині в окрузі 210 на 33 дільницях перерахують результати

Вибори dt.ua

Згідно з інформацією ЦВК, за результатами остаточного підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі №210 (центр у Прилуках, Чернігівська область) переміг самовисуванець Сергій Коровченко, за якого віддали голоси 21,24% виборців (16 541 голосів). При цьому його найближчий конкурент самовисуванець Борис Приходько заручився підтримкою 21,11% виборців (16 440 голосів).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЦВК не встигла офіційно оголосити результати позачергових виборів до Верховної Ради до 5 серпня, як того вимагає законодавство. У зазначену дату вона визнала обраними сім народних депутатів України з останніх восьми. Зволікання трапилося через 210 округ.

Нагадаємо, кандидат у народні депутати Сергій Коровченко, який за результатами екзитполів посів друге місце, погрожував членам окружної виборчої комісії. Він не бажав миритися з перемогою самовисуванця Бориса Приходька.

Приходько поскаржився на фальсифікації у підрахунку голосів на 210-му окрузі під час позачергових виборів до Верховної Ради.

У зв'язку з цим жителі міста Прилуки (Чернігівська область) зібралися на масовий мітинг під стінами окружної виборчої комісії 210-го округу.

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