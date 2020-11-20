ЦВК офіційно засвідчила лідерство "Слуги народу" і "Батьківщини", – політолог

Оприлюднені на сайті ЦВК результати місцевих виборів різко відрізняються від медійної картинки, яку малюють власники кожного окремого медіа.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав політолог Олег Саакян. За його словами, деякі політичні сили поквапилися оголошувати себе переможцями, адже офіційні підрахунки вперто свідчать – перемогли на місцевих виборах "Слуга народу" та "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Якщо поглянути саме на результат партій, то на першому місці – "Слуга народу". Друга серед партій – "Батьківщина". Вона посідає перше місце серед опозиційних сил і має рівнорозподілену підтримку по країні – це хороший запас на новий електоральний цикл. Особливо, якщо буде приділено значно більше уваги з виборцями у містах", – вважає політолог.

На його переконання, "Батьківщина" має значний потенціал і може його стабілізувати, якщо продовжить підтримувати ФОПів і займати конструктивну позицію щодо заходів боротьби з пандемією COVID-19.

"Партійна машина "Батьківщини" підтвердила свою ефективність на виборах, тож тим, хто в чергове списував Тимошенко, на Турівській залюбки випишуть персонального облизня", – написав Олег Саакян.

Нагадаємо, відповідно до оприлюднених Центральною виборчою комісією даних, офіційними переможцями місцевих виборів серед політичних партій стали президентська "Слуга народу" та "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Слуга народу" набирає 17.5% голосів і отримує понад 5800 мандатів. Друге місце з-поміж усіх і перше серед позавладних партій посідає "Батьківщина". Команда Тимошенко виборола 12.5%, її представлятимуть майже 4100 депутатів.

Олег Саакян / Facebook

Олег Саакян / Facebook

Олег Саакян / Facebook