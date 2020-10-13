ЦВК нічого не знала про опитування Зеленського: у 'Слузі' пояснили, де візьмуть гроші

Центральна виборча комісія не отримувала жодної інформації щодо проведення всеукраїнського опитування, яке у вівторок, 13 жовтня, анонсував президент України Володимир Зеленський.

Про це в коментарі "КП в Україні" повідомив голова пресслужби ЦВК Костянтин Хівренко.

"Мені не відомо, про що говорив і що анонсував президент. Звертайтеся до пресслужби Офісу президента. На сьогодні ЦВК готується до проведення місцевих виборів і проміжних парламентських виборів у 208 мажоритарному окрузі", – відповів він.

Також Хівренко не пояснив, чи вдасться ЦВК організувати таке опитування, якщо вже 13 жовтня одержить відповідне розпорядження від Зеленського.

"Я не відповідаю на питання, які починаються з "якщо". Буде формалізований факт, тоді і буде предмет коментаря", – підкреслив він.

Водночас народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі "24 каналу" повідомила, що до процесу опитування ЦВК не залучатимуть. За її словами, це буде волонтерський проєкт, і бюджетні гроші не використовуватимуть.

"Очевидно, опитування не буде проводитися саме в цій кабінці для голосування, де будуть бюлетені для виборів. Це може бути поруч із виборчою дільницею", – висловилася політикиня.

Також вона зазначила, що всенародне опитування, запропоноване Зеленським, не є офіційним референдумом. До того ж опитування не матиме офіційної юридичної дії. Результати опитування мають намір використовувати як президент, так і фракція "слуг" під час прийняття різних рішень або у разі підготовки законопроєктів.

"Але це не означає, що президент повинен спілкуватися з громадянами у форматі монологу. Він як гарант Конституції, дотримання прав і свобод має право порадитися з українцями з питань, які вважає важливими", – зазначила Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу і закликав громадян взяти участь у масштабному опитуванні 25 жовтня.