ЦВК назвала "розцінки" на місцевих виборах 25 жовтня

Центральна виборча комісія затвердила грошову заставу для кандидатів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні.

Зокрема, на посаду мерів міст, голів обласних, районних, сільських рад та об'єднаних територіальних громад. Рішення було опубліковано на сайті ЦВК.

Розмір застави залежить від кількості виборців у населеному пункті, районі або області. Наприклад, найбільшу суму доведеться викласти претендентам, які бажають стати мером столиці України – майже пів мільйона гривень.

Отож, відповідно до Виборчого кодексу України та постанови ЦВК від 30 серпня 2020 року №208 "Про початок виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року" ЦВК визначила розмір грошової застави на місцевих виборах для виборчого списку кандидатів:

у депутати обласної, районної, районної у місті ради;

в депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради;

в депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради;

на посаду сільського, селищного, міського голови.

Так, для партійних списків кандидатів у депутати міських рад і в мери обласних центрів на виборах 25 жовтня застава становить:

Київ – 469 066 грн;

Харків – 229 117 грн;

Дніпро – 164 064 грн;

Одеса – 153 372 грн;

Львів – 131 290 грн;

Запоріжжя – 125 900 грн;

Миколаїв – 77 839 грн;

Вінниця – 65 444 грн;

Херсон – 56 843 грн;

Полтава – 53 087 грн;

Суми – 51 218 грн;

Хмельницький – 49 816 грн;

Чернігів – 47 415 грн;

Черкаси – 47214 грн;

Івано-Франківськ – 44 729 грн;

Житомир – 44 602 грн;

Чернівці – 41 204 грн;

Рівне – 40 Ціна: 226 грн;

Кропивницький – 40 096 грн;

Тернопіль – 39 745 грн;

Луцьк – 38 175 грн;

Ужгород – 19 985 грн.

Заначимо, що найменший заставу за партійний список на виборах депутатів обласних рад потрібно буде внести кандидатам у Чернівецькій області – 151 617 гривень, тоді як найбільшу – в Дніпропетровській області, 542 762 гривень.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар місцевих виборів-2020 на Україні з датами і правилами.

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