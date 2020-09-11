ЦВК назвала "розцінки" на місцевих виборах 25 жовтня
Центральна виборча комісія затвердила грошову заставу для кандидатів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні.
Зокрема, на посаду мерів міст, голів обласних, районних, сільських рад та об'єднаних територіальних громад. Рішення було опубліковано на сайті ЦВК.
Розмір застави залежить від кількості виборців у населеному пункті, районі або області. Наприклад, найбільшу суму доведеться викласти претендентам, які бажають стати мером столиці України – майже пів мільйона гривень.
Отож, відповідно до Виборчого кодексу України та постанови ЦВК від 30 серпня 2020 року №208 "Про початок виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року" ЦВК визначила розмір грошової застави на місцевих виборах для виборчого списку кандидатів:
у депутати обласної, районної, районної у місті ради;
в депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради;
в депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради;
на посаду сільського, селищного, міського голови.
Так, для партійних списків кандидатів у депутати міських рад і в мери обласних центрів на виборах 25 жовтня застава становить:
Київ – 469 066 грн;
Харків – 229 117 грн;
Дніпро – 164 064 грн;
Одеса – 153 372 грн;
Львів – 131 290 грн;
Запоріжжя – 125 900 грн;
Миколаїв – 77 839 грн;
Вінниця – 65 444 грн;
Херсон – 56 843 грн;
Полтава – 53 087 грн;
Суми – 51 218 грн;
Хмельницький – 49 816 грн;
Чернігів – 47 415 грн;
Черкаси – 47214 грн;
Івано-Франківськ – 44 729 грн;
Житомир – 44 602 грн;
Чернівці – 41 204 грн;
Рівне – 40 Ціна: 226 грн;
Кропивницький – 40 096 грн;
Тернопіль – 39 745 грн;
Луцьк – 38 175 грн;
Ужгород – 19 985 грн.
Заначимо, що найменший заставу за партійний список на виборах депутатів обласних рад потрібно буде внести кандидатам у Чернівецькій області – 151 617 гривень, тоді як найбільшу – в Дніпропетровській області, 542 762 гривень.
Раніше OBOZREVATEL публікував календар місцевих виборів-2020 на Україні з датами і правилами.
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