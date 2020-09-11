ЦВК назвала "розцінки" на місцевих виборах 25 жовтня

Марина Ліснічук Політика 15:35, 11.09.2020 Оновлено: 15:44, 11.09.2020

Центральна виборча комісія затвердила грошову заставу для кандидатів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні.

Зокрема, на посаду мерів міст, голів обласних, районних, сільських рад та об'єднаних територіальних громад. Рішення було опубліковано на сайті ЦВК.

Розмір застави залежить від кількості виборців у населеному пункті, районі або області. Наприклад, найбільшу суму доведеться викласти претендентам, які бажають стати мером столиці України – майже пів мільйона гривень.

Отож, відповідно до Виборчого кодексу України та постанови ЦВК від 30 серпня 2020 року №208 "Про початок виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року" ЦВК визначила розмір грошової застави на місцевих виборах для виборчого списку кандидатів:

  • у депутати обласної, районної, районної у місті ради;

  • в депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради;

  • в депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради;

  • на посаду сільського, селищного, міського голови.

Так, для партійних списків кандидатів у депутати міських рад і в мери обласних центрів на виборах 25 жовтня застава становить:

  • Київ – 469 066 грн;

  • Харків – 229 117 грн;

  • Дніпро – 164 064 грн;

  • Одеса – 153 372 грн;

  • Львів – 131 290 грн;

  • Запоріжжя – 125 900 грн;

  • Миколаїв – 77 839 грн;

  • Вінниця – 65 444 грн;

  • Херсон – 56 843 грн;

  • Полтава – 53 087 грн;

  • Суми – 51 218 грн;

  • Хмельницький – 49 816 грн;

  • Чернігів – 47 415 грн;

  • Черкаси – 47214 грн;

  • Івано-Франківськ – 44 729 грн;

  • Житомир – 44 602 грн;

  • Чернівці – 41 204 грн;

  • Рівне – 40 Ціна: 226 грн;

  • Кропивницький – 40 096 грн;

  • Тернопіль – 39 745 грн;

  • Луцьк – 38 175 грн;

  • Ужгород – 19 985 грн.

Заначимо, що найменший заставу за партійний список на виборах депутатів обласних рад потрібно буде внести кандидатам у Чернівецькій області – 151 617 гривень, тоді як найбільшу – в Дніпропетровській області, 542 762 гривень.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар місцевих виборів-2020 на Україні з датами і правилами.

Також з'явився список кандидатів у мери великих міст України – Києва, Харкова, Львова, Одеси і Дніпра.

Ще ми розповідали про те, які шанси мають на перемогу і з чим йдуть на вибори кандидати в мери Києва.

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