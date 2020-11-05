ЦВК назвала нові міста, де відбудеться другий тур виборів
У шести містах вибори відбудуться 15 листопада
У дев'яти населених пунктах – 22 листопада
Другий тур місцевих виборів пройде в 15 українських містах 15 і 22 листопада. До раніше названих населених пунктів додалися ще чотири міста – Одеса, Дніпро, Кривий Ріг та Українка.
Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії. Повторне голосування відбудеться в 11 регіонах України.
За інформацією ЦВК, на 15 листопада заплановано другий тур виборів міських голів в п'яти містах з чисельністю понад 75 тисяч осіб:
Луцьк;
Краматорськ;
Одеса;
Суми;
Кам'янець-Подільський.
Крім того, 15 листопада відбудеться повторне голосування в Українці Київської області з населенням менше 75 тисяч. Тут два кандидати набрали однакову кількість голосів на виборах 25 жовтня.
Ще в дев'яти містах з чисельністю більш ніж у 75 тисяч осіб другий тур виборів призначено на 22 листопада:
Дніпро;
Кривий Ріг;
Слов'янськ;
Ужгород;
Бровари;
Львів;
Дрогобич;
Полтава;
Рівне.
Також у ЦВК повідомили, що станом на 12:00 5 листопада 2020 встановлені результати місцевих виборів до 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнані обраними 13323 депутатів.
Також визнані обраними 687 голів (148 – міських, 194 – селищних, 345 – сільських) у 24 регіонах.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні ЦВК визнала обраними ще 9237 депутатів 406 місцевих рад і 492 сільських, селищних, міських голів. Водночас в 11 громадах призначено повторне голосування на виборах мерів.
ЦВК оголосила повторне голосування на виборах міських голів в 11 містах України 15 і 22 листопада.