ЦВК назвала мерів, які перемогли в чотирьох містах

Центральна виборча комісія опублікувала підсумки підрахунку голосів в чотирьох з семи міст, де 15 листопада відбувся другий тур виборів міських голів.

Результати оприлюднені на сайті ЦВК. Переможці виборів тепер вважаються обраними міськими головами.

Мером Херсона за підсумками другого туру став діючий народний депутат Ігор Колихаєв. У ВР він входить до депутатської групи "За майбутнє". Його кандидатуру підтримали 34125 виборців (63,59%). На місцевих виборах він балотувався від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!"

Мером Краматорська (Донецька область) став самовисуванець Олександр Гончаренко. Він працював директором з маркетингу і збуту ПАТ "Енергомашспецсталь". За нього віддали голоси 18686 осіб (57,85%).

Міським головою Кам'янець-Подільського (Хмельницька область) названий Михайло Посітко. Він висувався на виборах від міської організації ВО "Свобода", яку сам і очолював. За нього проголосувало 15404 виборців (58,33%).

Мером Українки (Київська область) обрано Олександра Туренка. Він балотувався від партії "Європейська солідарність". До цього Туренко працював директором ТОВ "Азбор".

Додамо, що в низці міст другий тур виборів відбудеться в наступні неділі – 22 і 29 листопада.

Так, 22 листопада вибори пройдуть у таких містах: Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Дрогобич, Ужгород, Бровари, Бердянськ, Полтава, Львів, Рівне, Миколаїв, Черкаси.

Крім того, 29 листопада пройде другий тур виборів мера Чернівців. Тоді як повторні вибори голови Бориспільської територіальної громади в Київській областіпризначено на 31 січня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 15 листопада, в Україні пройшов другий тур місцевих виборів-2020. Повторне голосування призначене в Київській, Волинській, Донецькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.