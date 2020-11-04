ЦВК назвала дати другого туру виборів в 11 містах України

Повторне голосування на виборах міських голів відбудеться в 11 містах України 15 і 22 листопада.

У чотирьох містах другий тур призначено на 15 листопада, ще в семи – на 22 листопада, повідомляє Центральна виборча комісія.

"З інформації, яку ми отримали сьогодні, повторне голосування вже призначили в дев'яти областях. Голосування відбудеться 15 і 22 листопада", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 15 листопада голосування відбудеться в:

Луцьку Волинської області,

Краматорську Донецької області,

Кам'янцю-Подільському Хмельницької області,

Сумах.

Голосування 22 листопада пройде в:

Слов'янську Донецької області,

Дрогобичі Львівської області,

Ужгороді Закарпатської області,

Броварах Київської області,

Полтаві,

Львові,

Рівному.

Дати другого туру виборів в 11 містах. Facebook ЦВК

Також 4 листопада стало відомо, що в чотирьох регіонах України оголосили офіційні результати виборів міських голів – там на посадах залишаються діючі чиновники. Голоси розподілилися так:

в Тернополі майже 75% набрав Сергій Надал з партії "Свобода";

в Кропивницького переміг Андрій Райкович, за нього проголосувало 53,5% виборців;

в Харкові мером залишився Геннадій Кернес з більш ніж 60% голосів.

Мером Івано-Франківська вдруге став Руслан Марцінків – він набрав 84,78% голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЦВК заявили, що другий тур виборів мерів у деяких містах України може пройти не в листопаді, як у більшості, а затягнутися до грудня через можливі судові розгляди.