ЦВК назвала дати другого туру виборів в 11 містах України

Юрій Сергієнко Політика 17:53, 4.11.2020 Оновлено: 18:25, 4.11.2020

Повторне голосування на виборах міських голів відбудеться в 11 містах України 15 і 22 листопада.

У чотирьох містах другий тур призначено на 15 листопада, ще в семи – на 22 листопада, повідомляє Центральна виборча комісія.

"З інформації, яку ми отримали сьогодні, повторне голосування вже призначили в дев'яти областях. Голосування відбудеться 15 і 22 листопада", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 15 листопада голосування відбудеться в:

  • Луцьку Волинської області,

  • Краматорську Донецької області,

  • Кам'янцю-Подільському Хмельницької області,

  • Сумах.

Голосування 22 листопада пройде в:

  • Слов'янську Донецької області,

  • Дрогобичі Львівської області,

  • Ужгороді Закарпатської області,

  • Броварах Київської області,

  • Полтаві,

  • Львові,

  • Рівному.

Дати другого туру виборів в 11 містах.
Facebook ЦВК

Також 4 листопада стало відомо, що в чотирьох регіонах України оголосили офіційні результати виборів міських голів – там на посадах залишаються діючі чиновники. Голоси розподілилися так:

  • в Тернополі майже 75% набрав Сергій Надал з партії "Свобода";

  • в Кропивницького переміг Андрій Райкович, за нього проголосувало 53,5% виборців;

  • в Харкові мером залишився Геннадій Кернес з більш ніж 60% голосів.

  • Мером Івано-Франківська вдруге став Руслан Марцінків – він набрав 84,78% голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЦВК заявили, що другий тур виборів мерів у деяких містах України може пройти не в листопаді, як у більшості, а затягнутися до грудня через можливі судові розгляди.

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