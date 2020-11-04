ЦВК назвала дати другого туру виборів в 11 містах України
Повторне голосування на виборах міських голів відбудеться в 11 містах України 15 і 22 листопада.
У чотирьох містах другий тур призначено на 15 листопада, ще в семи – на 22 листопада, повідомляє Центральна виборча комісія.
"З інформації, яку ми отримали сьогодні, повторне голосування вже призначили в дев'яти областях. Голосування відбудеться 15 і 22 листопада", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, 15 листопада голосування відбудеться в:
Луцьку Волинської області,
Краматорську Донецької області,
Кам'янцю-Подільському Хмельницької області,
Сумах.
Голосування 22 листопада пройде в:
Слов'янську Донецької області,
Дрогобичі Львівської області,
Ужгороді Закарпатської області,
Броварах Київської області,
Полтаві,
Львові,
Рівному.
Також 4 листопада стало відомо, що в чотирьох регіонах України оголосили офіційні результати виборів міських голів – там на посадах залишаються діючі чиновники. Голоси розподілилися так:
в Тернополі майже 75% набрав Сергій Надал з партії "Свобода";
в Кропивницького переміг Андрій Райкович, за нього проголосувало 53,5% виборців;
в Харкові мером залишився Геннадій Кернес з більш ніж 60% голосів.
Мером Івано-Франківська вдруге став Руслан Марцінків – він набрав 84,78% голосів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЦВК заявили, що другий тур виборів мерів у деяких містах України може пройти не в листопаді, як у більшості, а затягнутися до грудня через можливі судові розгляди.