ЦВК назвала дати другого туру виборів в 11 містах України
У чотирьох містах повторні вибори відбудуться 15 листопада
У семи – 22 листопада
Повторне голосування на виборах міських голів відбудеться в 11 містах України 15 і 22 листопада.
У чотирьох містах другий тур призначено на 15 листопада, ще в семи – на 22 листопада, повідомляє Центральна виборча комісія.
"З інформації, яку ми отримали сьогодні, повторне голосування вже призначили в дев'яти областях. Голосування відбудеться 15 і 22 листопада", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, 15 листопада голосування відбудеться в:
Луцьку Волинської області,
Краматорську Донецької області,
Кам'янцю-Подільському Хмельницької області,
Сумах.
Голосування 22 листопада пройде в:
Слов'янську Донецької області,
Дрогобичі Львівської області,
Ужгороді Закарпатської області,
Броварах Київської області,
Полтаві,
Львові,
Рівному.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЦВК заявили, що другий тур виборів мерів у деяких містах України може пройти не в листопаді, як у більшості, а затягнутися до грудня через можливі судові розгляди.