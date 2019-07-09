ЦВК має скасувати реєстрацію: спливли нові порушення "троянського коня" від "Слуги народу"

Скандальний кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Андрій Холодов (№22) провів більше 200 днів у році за межами України, що заборонено законодавством про вибори.

Про це стало відомо в рамках розслідування журналістам програми "Схеми" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, проаналізовані були дані Державної прикордонної служби за кілька років. Відзначається, що найбільш показовим виявився 2015 рік. Холодов 204 дні провів за кордоном. Найчастіше він літав до Відня, де у нього виявили віллу за 6 млн євро.

Спливли нові порушення Холодова з партії Зеленського

При цьому, відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України", ним може бути обраний громадянин України, який проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Згідно з законом "Про громадянство України", безперервним проживанням є те, при якому разовий виїзд особи за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів, не враховуючи випадків виїзду особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміни особою місця проживання на території України.

"У разі виявлення ЦВК порушень кандидатом конституційної вимоги про проживання в Україні протягом останніх п'яти років, комісія ухвалює рішення про скасування реєстрації такої особи. Таке повноваження ЦВК передбачено частиною п'ятою статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України", – прокоментував дані про Холодова аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев.

Сам Холодов на запити пояснити ситуацію відповідати не став.

Відзначимо, раніше Холодов вибухнув погрозами в бік глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського, який почав ретельне розслідування щодо нього.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про Холодова:

Кандидата в нардепи знають як "короля тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" в 2012 році.

Холодов тісно пов'язаний з кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" з посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія.

Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили в змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

Незважаючи на скандальні факти про Холодова, 8 липня партія відмовилася виключити його зі списку.

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