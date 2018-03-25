Цукерберг попросив вибачення за витік даних користувачів Facebook

Низка британських газет у неділю вийшла з розміщеним на цілу шпальту вибаченням засновника Facebook за ситуацію з витоком даних користувачів. Марк Цукерберг обіцяє, що подібного більше не станеться.Засновник Facebook Марк Цукерберг у британській пресі попросив вибачення за скандал з розголошенням даних користувачів соцмережі. Публікації на цілу шпальту з вибаченнями з'явилися у більшості національних газет Великобританії у неділю, 25 березня, повідомляє агенція AFP.

"Ми несемо відповідальність за захист вашої інформації", - наголосив Цукерберг. При цьому він назвав ситуацію з використанням даних "порушенням довіри". "Мені дуже шкода, що ми не робили більше в той час. Зараз ми вживаємо заходів, щоб переконатися, що цього не станеться знову", - наголосив засновник соцмережі.

Цукерберг ще раз заявив, що Facebook змінив правила, тому подібне порушення не повториться.

Нагадаємо, раніше цього тижня Цукерберг визнав те, що компанія "припустилася помилок". У Facebook також повідомили, що розпочали в зв'язку зі скандалом відповідне розслідування. Попри визнання "помилок", ситуація негативно позначилася на фінансовому становищі компанії - з часу виникнення скандалу Facebook втратив понад 50 мільярдів доларів своєї вартості на біржі, зазначає Reuters.

Скандал довкола найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.